ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
  • Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips

Μη διαθέσιμο πλέον

Performer ActiveΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC8575/09

5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips
Η ηλεκτρική σκούπα Philips Performer παρέχει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Διατηρήστε τον αέρα στο σπίτι σας καθαρό και υγιεινό, χάρη στο αντιαλλεργικό φίλτρο που παγιδεύει περισσότερο από το 99,9% των επιβλαβών σωματιδίων.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απορροφά >99,9%* σκόνης με 50% μεγαλύτερη διάρκεια σακούλας**

Η πιο ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα της Philips

  • Απορρόφηση σκόνης 99,9%

  • 900 W

  • 4 L

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Επαναστατική τεχνολογία AirflowMax για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Ο μοναδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα και τη ροή του αέρα χωρίς να φράζει η σακούλα, εξασφαλίζοντας μεγάλη απορροφητική ισχύ μέχρι να γεμίσει η σακούλα.

Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Μοτέρ 900 W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό.

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για βαθιά αποτελέσματα καθαρισμού

Απορρόφηση σκόνης 99,9%* για βαθιά αποτελέσματα καθαρισμού

Το πέλμα TriActive+ και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βρείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ

Μετάβαση στα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Βραβεία

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Πλεονεκτήματα

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Μειονεκτήματα

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Πλεονεκτήματα

Καλό σχεδιασμό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2). Η απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008.

  2. Υπολογίζεται με αντικατάσταση της σακούλας συλλογής σκόνης με 80% απώλεια απορροφητικής ισχύος, σε σύγκριση με την κλασική χάρτινη σακούλα FC8019/01. Μετράται εσωτερικά σε σειρά FC895x/09 της Philips.