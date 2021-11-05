2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Απορρόφηση σκόνης 99,9%
900 W
4 L
Ο μοναδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα και τη ροή του αέρα χωρίς να φράζει η σακούλα, εξασφαλίζοντας μεγάλη απορροφητική ισχύ μέχρι να γεμίσει η σακούλα.
Το υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W παρέχει υψηλή απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό.
Το πέλμα TriActive+ και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης*.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Δυνατή σκούπα!
Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)
Πλεονεκτήματα
Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
Μειονεκτήματα
Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Louiza2
26/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Υπέροχη και λειτουργική
Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.
Πλεονεκτήματα
Καλό σχεδιασμό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2). Η απόδοση φιλτραρίσματος ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60312/11/2008.
Υπολογίζεται με αντικατάσταση της σακούλας συλλογής σκόνης με 80% απώλεια απορροφητικής ισχύος, σε σύγκριση με την κλασική χάρτινη σακούλα FC8019/01. Μετράται εσωτερικά σε σειρά FC895x/09 της Philips.