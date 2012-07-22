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  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
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  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
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  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
  • Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα

Μη διαθέσιμο πλέον

Φίλτρο εξαγωγής αέρα

FC8030/00

4.5
| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα
Το φίλτρο AFS της σκούπας εξασφαλίζει εξαιρετικό φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα, να αντικαθιστάτε το φίλτρο AFS κάθε 6 μήνες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μικροφίλτρο AFS

Αιχμαλωτίζει τη σκόνη μέσα στην ηλεκτρική σας σκούπα

  • 1 μικροφίλτρο AFS

  • Πολύ καλό φιλτράρισμα

  • Αντικατάσταση κάθε 6 μήνες

  • Συμβατότητα με FC9300...19

Μικροφίλτρο AFS για καθαρό αέρα

Το μικροφίλτρο AFS παγιδεύει τη λεπτή σκόνη πριν από την εξαγωγή του αέρα προς τα έξω, απομακρύνοντας τη σκόνη από το περιβάλλον και διατηρώντας τον αέρα καθαρό.

Γνήσιο φίλτρο εξαγωγής αέρα Philips

Γνήσιο φίλτρο εξαγωγής αέρα Philips

Το φίλτρο s είναι το στάνταρ φίλτρο εξαγωγής αέρα

Το φίλτρο s είναι το στάνταρ φίλτρο εξαγωγής αέρα

Το φίλτρο s είναι το στάνταρ φίλτρο εξαγωγής αέρα που διατίθεται ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό του. Ταιριάζει στις περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες Philips, αλλά και σε ηλεκτρικές σκούπες Electrolux, AEG, Volta και Tornado.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

22/07/2012

France

France

bon produit

meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 Filtre sortie

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 Filtre sortie

09/10/2011

Nederland

Nederland

gewoon een prettig produkt

dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter

09/10/2011

Nederland

Nederland

Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.

zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.