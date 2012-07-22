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Μη διαθέσιμο πλέον
1 μικροφίλτρο AFS
Πολύ καλό φιλτράρισμα
Αντικατάσταση κάθε 6 μήνες
Συμβατότητα με FC9300...19
Το μικροφίλτρο AFS παγιδεύει τη λεπτή σκόνη πριν από την εξαγωγή του αέρα προς τα έξω, απομακρύνοντας τη σκόνη από το περιβάλλον και διατηρώντας τον αέρα καθαρό.
Το φίλτρο s είναι το στάνταρ φίλτρο εξαγωγής αέρα που διατίθεται ευρέως και αναγνωρίζεται εύκολα από το λογότυπό του. Ταιριάζει στις περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες Philips, αλλά και σε ηλεκτρικές σκούπες Electrolux, AEG, Volta και Tornado.
4.5
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
glb17
22/07/2012
France
bon produit
meilleur rapport qualite prix trouve sur le net. Prix le plus bas et en plus sur le site du constructeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 Filtre sortie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 Filtre sortie
tonnie1950
09/10/2011
Nederland
gewoon een prettig produkt
dit produkt voor mijn philips stofzuiger aangeschaft. makkelijk te plaatsen en volgens mij houd het veel klein stof tegen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter
Klobedanz
09/10/2011
Nederland
Gemakkelijk te verwisselen, neemt de stof goed op.
zeer goed product, makkelijk te plaatsen stofilter. Hygienisch.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για FC8030 uitblaasfilter