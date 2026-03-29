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Φίλτρο εξαγωγής αέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Φίλτρο εξαγωγής αέρα

FC8030/00

Φίλτρο εξαγωγής αέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Το φίλτρο AFS της σκούπας εξασφαλίζει εξαιρετικό φιλτράρισμα του αέρα εξαγωγής. Για αποτελεσματικό φιλτράρισμα, να αντικαθιστάτε το φίλτρο AFS κάθε 6 μήνες.

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  • 29 March 2026