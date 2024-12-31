Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso για να απολαύσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής σας. Για να εξασφαλίσετε την τέλεια απόδοση σε βάθος χρόνου, καθαρίστε τη συσκευή σας κάθε μήνα ή μετά από 500 φλιτζάνια καφέ