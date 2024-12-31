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Μη διαθέσιμο πλέον
CA6704/10
Ίδιο με τις ταμπλέτες CA6704/60
Για 6 χρήσεις: μηνιαία χρήση
Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ
Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει την καλύτερη γεύση και το άρωμα του καφέ που παρασκευάζετε με τη μηχανή espresso Philips και Saeco.
Οι ταμπλέτες αφαίρεσης υπολειμμάτων λαδιου καφέ απομακρύνουν όλα τα υπολείμματα διατηρώντας άριστη την λειτουργία της μηχανής εσπρέσο για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνιστούμε να εκτελείτε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso για να απολαύσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής σας. Για να εξασφαλίσετε την τέλεια απόδοση σε βάθος χρόνου, καθαρίστε τη συσκευή σας κάθε μήνα ή μετά από 500 φλιτζάνια καφέ
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