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  • Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ
  • Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ

Μη διαθέσιμο πλέον

Ταμπλέτες αφαίρεσης των υπολειμμάτων λαδιού καφέ

CA6704/10

Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ
Απολαύστε φρέσκια γεύση καφέ και όχι τα υπολείμματα! Αυτό το προϊόν αφαιρεί τα υπολείμματα λαδιού καφέ από τη μονάδα παρασκευής της μηχανής καφέ. Χρησιμοποιείτε μόνο το προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων λαδιού καφέ της Philips για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια των συσκευών Philips και Saeco.
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Διατηρείτε τη μηχανή παρασκευής καθαρή

Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ

  • Ίδιο με τις ταμπλέτες CA6704/60

  • Για 6 χρήσεις: μηνιαία χρήση

  • Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Παρασκευάστε πιο νόστιμο καφέ

Διατηρεί τη γεύση του καφέ σε βάθος χρόνου

Διατηρεί τη γεύση του καφέ σε βάθος χρόνου

Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει την καλύτερη γεύση και το άρωμα του καφέ που παρασκευάζετε με τη μηχανή espresso Philips και Saeco.

Προστατεύει τις μηχανές εσπρέσο από τα υπολείμματα που παραμένουν στη μηχανή

Προστατεύει τις μηχανές εσπρέσο από τα υπολείμματα που παραμένουν στη μηχανή

Οι ταμπλέτες αφαίρεσης υπολειμμάτων λαδιου καφέ απομακρύνουν όλα τα υπολείμματα διατηρώντας άριστη την λειτουργία της μηχανής εσπρέσο για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνιστούμε να εκτελείτε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso

Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μηχανής espresso για να απολαύσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής σας. Για να εξασφαλίσετε την τέλεια απόδοση σε βάθος χρόνου, καθαρίστε τη συσκευή σας κάθε μήνα ή μετά από 500 φλιτζάνια καφέ

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.