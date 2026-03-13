Απολαύστε φρέσκια γεύση καφέ και όχι τα υπολείμματα! Αυτό το προϊόν αφαιρεί τα υπολείμματα λαδιού καφέ από τη μονάδα παρασκευής της μηχανής καφέ. Χρησιμοποιείτε μόνο το προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων λαδιού καφέ της Philips για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια των συσκευών Philips και Saeco.