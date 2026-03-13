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Ταμπλέτες αφαίρεσης των υπολειμμάτων λαδιού καφέ

Μη διαθέσιμο πλέον

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Ταμπλέτες αφαίρεσης των υπολειμμάτων λαδιού καφέ

CA6704/10

Ταμπλέτες αφαίρεσης των υπολειμμάτων λαδιού καφέ

Μη διαθέσιμο πλέον

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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF αρχείο, 151.4 kB
  • 13 March 2026

Απολαύστε φρέσκια γεύση καφέ και όχι τα υπολείμματα! Αυτό το προϊόν αφαιρεί τα υπολείμματα λαδιού καφέ από τη μονάδα παρασκευής της μηχανής καφέ. Χρησιμοποιείτε μόνο το προϊόν αφαίρεσης υπολειμμάτων λαδιού καφέ της Philips για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια των συσκευών Philips και Saeco.

  • PDF αρχείο
  • 31 July 2026

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