2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
PSA3218/01
Δοχείο κόκκων 250 γρ.
Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 58 χιλ.
Premium βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης
Κουμπί americano
Δοχείο γάλακτος τέλειας θερμοκρασίας 450 ml
Βυθιστείτε σε έναν κόσμο ποικιλίας καφέ με το δοχείο κόκκων 250 γρ. που διατηρεί τη φρεσκάδα τους. Απογειώστε την εμπειρία του καφέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε φλιτζάνι διατηρεί το πλούσιο άρωμα.
Απολαύστε πλούσιο καφέ και κρέμα απευθείας στο φλιτζάνι σας μέσω του φίλτρου επαγγελματικού επιπέδου 58 χιλ. από ανοξείδωτο ατσάλι και των καλαθιών φίλτρου με μονό και διπλό τοίχωμα. Αυτό το μέγεθος φίλτρου σάς επιτρέπει να παρασκευάζετε εσπρέσο με όμορφο χρώμα και αρωματική αφρώδη κρέμα, παρέχοντας πιο σταθερή εξαγωγή σε όλο τον δίσκο του καφέ χάρη σε μια πιο ευρεία διανομή νερού. Επίσης, χωράει μεγαλύτερη δόση κόκκων καφέ για πλουσιότερη και εντονότερη παρασκευή.
Πιέστε πανεύκολα τους αλεσμένους κόκκους καφέ χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι με μια επίπεδη κεφαλή, διασφαλίζοντας σωστή πίεση ώθησης και δημιουργώντας μια ισορροπημένη επιφάνεια ώθησης με σταθερό πάτημα. Απογειώστε την εμπειρία παρασκευής καφέ με ακρίβεια και ευκολία.
Κριτικές