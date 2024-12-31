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  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
  • Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.

Philips Barista BrewΗμι-αυτόματη μηχανή εσπρέσο

PSA3218/01

Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.
Απολαύστε το πλούσιο άρωμα ενός φρεσκοφτιαγμένου εσπρέσο. Ανακαλύψτε την ικανοποίηση της προσωπικής δημιουργίας με τη μηχανή εσπρέσο Philips Barista Brew—σχεδιασμένη για να επιτρέπει στους αληθινούς λάτρεις του καφέ να απογειώνουν τις ικανότητές τους με κάθε φλιτζάνι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη δημιουργία κάθε φλιτζανιού με διαισθητική καθοδήγηση

Η barista δημιουργία σας. Με λίγη καθοδήγηση.

  • Δοχείο κόκκων 250 γρ.

  • Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 58 χιλ.

  • Premium βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης

  • Κουμπί americano

  • Δοχείο γάλακτος τέλειας θερμοκρασίας 450 ml

δοχείο κόκκων 250 γρ. που διατηρεί τη φρεσκάδα τους

δοχείο κόκκων 250 γρ. που διατηρεί τη φρεσκάδα τους

Βυθιστείτε σε έναν κόσμο ποικιλίας καφέ με το δοχείο κόκκων 250 γρ. που διατηρεί τη φρεσκάδα τους. Απογειώστε την εμπειρία του καφέ διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε φλιτζάνι διατηρεί το πλούσιο άρωμα.

Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 58 χιλ. για εσπρέσο σαν από barista

Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 58 χιλ. για εσπρέσο σαν από barista

Απολαύστε πλούσιο καφέ και κρέμα απευθείας στο φλιτζάνι σας μέσω του φίλτρου επαγγελματικού επιπέδου 58 χιλ. από ανοξείδωτο ατσάλι και των καλαθιών φίλτρου με μονό και διπλό τοίχωμα. Αυτό το μέγεθος φίλτρου σάς επιτρέπει να παρασκευάζετε εσπρέσο με όμορφο χρώμα και αρωματική αφρώδη κρέμα, παρέχοντας πιο σταθερή εξαγωγή σε όλο τον δίσκο του καφέ χάρη σε μια πιο ευρεία διανομή νερού. Επίσης, χωράει μεγαλύτερη δόση κόκκων καφέ για πλουσιότερη και εντονότερη παρασκευή.

Premium βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης για στρωμένους κόκκους καφέ

Premium βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης για στρωμένους κόκκους καφέ

Πιέστε πανεύκολα τους αλεσμένους κόκκους καφέ χρησιμοποιώντας το βαθμονομημένο εξάρτημα πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι με μια επίπεδη κεφαλή, διασφαλίζοντας σωστή πίεση ώθησης και δημιουργώντας μια ισορροπημένη επιφάνεια ώθησης με σταθερό πάτημα. Απογειώστε την εμπειρία παρασκευής καφέ με ακρίβεια και ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.