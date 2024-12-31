Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι 58 χιλ. για εσπρέσο σαν από barista

Απολαύστε πλούσιο καφέ και κρέμα απευθείας στο φλιτζάνι σας μέσω του φίλτρου επαγγελματικού επιπέδου 58 χιλ. από ανοξείδωτο ατσάλι και των καλαθιών φίλτρου με μονό και διπλό τοίχωμα. Αυτό το μέγεθος φίλτρου σάς επιτρέπει να παρασκευάζετε εσπρέσο με όμορφο χρώμα και αρωματική αφρώδη κρέμα, παρέχοντας πιο σταθερή εξαγωγή σε όλο τον δίσκο του καφέ χάρη σε μια πιο ευρεία διανομή νερού. Επίσης, χωράει μεγαλύτερη δόση κόκκων καφέ για πλουσιότερη και εντονότερη παρασκευή.