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Μη διαθέσιμο πλέον
CA6700/10
Ίδιο με το αφαλατικό CA6700/00
1 κύκλος αφαίρεσης αλάτων
Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Βελτιώνει τη γεύση του καφέ
Το σύστημα αφαλάτωσης της Philips καθαρίζει όλα τα κυκλώματα νερού της μηχανής espresso.
Τα άλατα είναι ένα φυσικό μέρος του νερού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της μηχανής. Αυτό το ειδικό σύστημα αφαλάτωσης προστατεύει τη συσκευή από τη συσσώρευση αλάτων που επηρεάζουν την απόδοση και τη γεύση. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση.
Η αποκλειστική σύνθεση του διαλύματος αφαλάτωσης για μηχανές espresso της Philips εξασφαλίζει την πλήρη αφαίρεση των αλάτων χωρίς να προκαλεί βλάβες στα ευαίσθητα μέρη του εσωτερικού της συσκευής.
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