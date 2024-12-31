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  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
  • Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής

Μη διαθέσιμο πλέον

Αφαλατικό για μηχανή εσπρέσο

CA6700/10

Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής
Ο τακτικός καθαρισμός της μηχανής καφέ από τα άλατα είναι ένα απαραίτητο μέτρο για να αποδίδει άριστα και να σας προσφέρει την καλύτερη γεύση καφέ. Χρησιμοποιείτε μόνο το αφαλατικό της Philips για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και ασφάλεια των συσκευών Philips και Saeco.
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Αφαιρέστε τα άλατα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μηχανής

  • Ίδιο με το αφαλατικό CA6700/00

  • 1 κύκλος αφαίρεσης αλάτων

  • Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Βελτιώνει τη γεύση του καφέ

Τέλεια αφαλάτωση για παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μηχανής

Τέλεια αφαλάτωση για παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μηχανής

Το σύστημα αφαλάτωσης της Philips καθαρίζει όλα τα κυκλώματα νερού της μηχανής espresso.

Προστατεύει το σύστημά σας από τη συσσώρευση αλάτων

Προστατεύει το σύστημά σας από τη συσσώρευση αλάτων

Τα άλατα είναι ένα φυσικό μέρος του νερού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της μηχανής. Αυτό το ειδικό σύστημα αφαλάτωσης προστατεύει τη συσκευή από τη συσσώρευση αλάτων που επηρεάζουν την απόδοση και τη γεύση. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση.

Εγκεκριμένο αφαλατικό διάλυμα από τη Philips

Εγκεκριμένο αφαλατικό διάλυμα από τη Philips

Η αποκλειστική σύνθεση του διαλύματος αφαλάτωσης για μηχανές espresso της Philips εξασφαλίζει την πλήρη αφαίρεση των αλάτων χωρίς να προκαλεί βλάβες στα ευαίσθητα μέρη του εσωτερικού της συσκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.