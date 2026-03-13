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Μη διαθέσιμο πλέον
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CA6700/10
Μη διαθέσιμο πλέον
List of Ingredients - English (US)
Ο τακτικός καθαρισμός της μηχανής καφέ από τα άλατα είναι ένα απαραίτητο μέτρο για να αποδίδει άριστα και να σας προσφέρει την καλύτερη γεύση καφέ. Χρησιμοποιείτε μόνο το αφαλατικό της Philips για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής και ασφάλεια των συσκευών Philips και Saeco.