BT7670/15
Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια
Με τις αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες, το πλατύ τρίμερ και την τεχνολογία BeardSense θα έχετε κομψό και ομοιόμορφο φινίρισμα χωρίς κόπο. Επιπλέον, το πρωτοποριακό σύστημα συλλογής τριχών μειώνει την ακαταστασία, για λιγότερη ταλαιπωρία κατά το τριμάρισμα.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.
Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 40 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.
Το πρωτοποριακό μας σύστημα συλλογής τριχών συγκεντρώνει αποτελεσματικά έως και το 80% των τριχών*, για λιγότερη ταλαιπωρία καθώς τριμάρετε.
Με την τεχνολογία BeardSense, το τρίμερ μας σαρώνει την πυκνότητα των γενιών 125 x ανά δευτερόλεπτο, για να αυξήσει την ισχύ στις πιο πυκνές περιοχές, παρέχοντάς σας τη σωστή ισχύ για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.
Το κορυφαίας ποιότητας, πλήρως μεταλλικό φαρδύ τρίμερ σάς βοηθά να διαμορφώσετε τα άκρα και το περίγραμμα στα γένια σας, για κομψό και καθαρό φινίρισμα.
Το κουμπωτό τρίμερ ακριβείας, με τη στενή του σχεδίαση, τονίζει πανεύκολα ακόμα περισσότερο τις λεπτομέρειες, για να διαμορφώσετε το look σας με ακρίβεια.
Οι χτένες για σβήσιμο του τρίμερ δημιουργούν "γένια που μόλις διακρίνονται" και στις δύο πλευρές, για ιδανικό φινίρισμα.
Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.
Η εργονομική λαβή με λεπτές γραμμές 360 μοιρών διευκολύνει το κράτημα και τον χειρισμό της συσκευής, προσφέροντάς σας την άνεση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να τελειοποιήσετε την εμφάνισή σας.
Η βάση προσφέρει πρακτική φόρτιση και αποθήκευση για τη συσκευή σας, ώστε να είναι έτοιμη όποτε τη χρειάζεστε.
Η ανθεκτική μπαταρία λιθίου μας παρέχει χρόνο λειτουργίας έως και 120 λεπτά με επιλογή γρήγορης φόρτισης 5 λεπτών**, για πανίσχυρη, συνεχή εμπειρία τριμαρίσματος.
Η ενδεικτική λυχνία σάς ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση της μπαταρίας και για το αν είναι πλήρως φορτισμένη, διασφαλίζοντας ότι θα είστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη χρήση.
Η θήκη ταξιδιού διατηρεί τη συσκευή σας και όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεστε αποθηκευμένα σε ένα σημείο, για απόλυτη οργάνωση της περιποίησης στο σπίτι ή εν κινήσει.
