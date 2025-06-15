Αναζήτηση όρων

  • Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια

    Beard Trimmer 7000 Series Περιποίηση γενιών με συλλέκτη τριχών

    BT7670/15

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια

    Με τις αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες, το πλατύ τρίμερ και την τεχνολογία BeardSense θα έχετε κομψό και ομοιόμορφο φινίρισμα χωρίς κόπο. Επιπλέον, το πρωτοποριακό σύστημα συλλογής τριχών μειώνει την ακαταστασία, για λιγότερη ταλαιπωρία κατά το τριμάρισμα.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Beard Trimmer 7000 Series Περιποίηση γενιών με συλλέκτη τριχών

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Κοπτικές γενιών

    Αιχμηρά άκρα, ελάχιστη προσπάθεια

    Για τέλεια γένια με λιγότερη ακαταστασία

    • Πλήρως μεταλλικές λεπίδες
    • Βήματα ακριβείας 0,2 χιλ.
    • Φαρδύ τρίμερ
    • Σύστημα συλλογής τριχών
    • Χρόνος λειτουργίας έως 120 λεπτά
    Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

    Μέγιστη ακρίβεια και απόδοση μεγάλης διάρκειας

    Οι αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, παραμένοντας εξίσου κοφτερές όσο την 1η ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.

    Διαμορφώστε τα γένια σας με την ακρίβεια που χρειάζεστε

    Διαμορφώστε τα γένια σας με την ακρίβεια που χρειάζεστε

    Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 40 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.

    Σχεδιασμένο για να πιάνει τις τρίχες ενώ τριμάρετε

    Σχεδιασμένο για να πιάνει τις τρίχες ενώ τριμάρετε

    Το πρωτοποριακό μας σύστημα συλλογής τριχών συγκεντρώνει αποτελεσματικά έως και το 80% των τριχών*, για λιγότερη ταλαιπωρία καθώς τριμάρετε.

    Ισχυρό τριμάρισμα ακόμα και στα πιο απαιτητικά γένια

    Ισχυρό τριμάρισμα ακόμα και στα πιο απαιτητικά γένια

    Με την τεχνολογία BeardSense, το τρίμερ μας σαρώνει την πυκνότητα των γενιών 125 x ανά δευτερόλεπτο, για να αυξήσει την ισχύ στις πιο πυκνές περιοχές, παρέχοντάς σας τη σωστή ισχύ για το καλύτερο αποτέλεσμα.

    Αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα για ιδανική εμφάνιση

    Αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα για ιδανική εμφάνιση

    Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.

    Διαμορφώστε τα άκρα και το περίγραμμα στα γένια σας για άψογο φινίρισμα

    Διαμορφώστε τα άκρα και το περίγραμμα στα γένια σας για άψογο φινίρισμα

    Το κορυφαίας ποιότητας, πλήρως μεταλλικό φαρδύ τρίμερ σάς βοηθά να διαμορφώσετε τα άκρα και το περίγραμμα στα γένια σας, για κομψό και καθαρό φινίρισμα.

    Προσθέστε επιπλέον πόντους στυλ στο τελικό σας look

    Προσθέστε επιπλέον πόντους στυλ στο τελικό σας look

    Το κουμπωτό τρίμερ ακριβείας, με τη στενή του σχεδίαση, τονίζει πανεύκολα ακόμα περισσότερο τις λεπτομέρειες, για να διαμορφώσετε το look σας με ακρίβεια.

    Πετύχετε το τέλειο look δημιουργώντας "γένια που μόλις διακρίνονται"

    Πετύχετε το τέλειο look δημιουργώντας "γένια που μόλις διακρίνονται"

    Οι χτένες για σβήσιμο του τρίμερ δημιουργούν "γένια που μόλις διακρίνονται" και στις δύο πλευρές, για ιδανικό φινίρισμα.

    Απλοποιήστε το πρόγραμμά σας με εύκολο καθαρισμό

    Απλοποιήστε το πρόγραμμά σας με εύκολο καθαρισμό

    Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.

    Για περισσότερο έλεγχο και άνεση κατά το τριμάρισμα

    Για περισσότερο έλεγχο και άνεση κατά το τριμάρισμα

    Η εργονομική λαβή με λεπτές γραμμές 360 μοιρών διευκολύνει το κράτημα και τον χειρισμό της συσκευής, προσφέροντάς σας την άνεση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να τελειοποιήσετε την εμφάνισή σας.

    Πρακτική φόρτιση και αποθήκευση

    Πρακτική φόρτιση και αποθήκευση

    Η βάση προσφέρει πρακτική φόρτιση και αποθήκευση για τη συσκευή σας, ώστε να είναι έτοιμη όποτε τη χρειάζεστε.

    Σταθερή, πανίσχυρη απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος

    Σταθερή, πανίσχυρη απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος

    Η ανθεκτική μπαταρία λιθίου μας παρέχει χρόνο λειτουργίας έως και 120 λεπτά με επιλογή γρήγορης φόρτισης 5 λεπτών**, για πανίσχυρη, συνεχή εμπειρία τριμαρίσματος.

    Μείνετε ενήμεροι για κάθε τριμάρισμα

    Μείνετε ενήμεροι για κάθε τριμάρισμα

    Η ενδεικτική λυχνία σάς ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση της μπαταρίας και για το αν είναι πλήρως φορτισμένη, διασφαλίζοντας ότι θα είστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη χρήση.

    Απόλυτη οργάνωση της περιποίησης στο σπίτι ή εν κινήσει

    Η θήκη ταξιδιού διατηρεί τη συσκευή σας και όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεστε αποθηκευμένα σε ένα σημείο, για απόλυτη οργάνωση της περιποίησης στο σπίτι ή εν κινήσει.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Άνεση
      • Σύστημα συλλογής τριχών
      • Βάση φόρτισης
      • Βούρτσα καθαρισμού
      • USB-A (δεν περιλαμβάνεται προσ/γέας)
      Ταξίδια και αποθήκευση
      Θήκη ταξιδιού

    • Ρεύμα

      Τύπος μπαταριών
      Λιθίου
      Χρόνος λειτουργίας
      Πάνω από 120 λεπτά
      Φόρτιση
      • 1 ώρα
      • Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών
      • Φόρτιση USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Κατάσταση μπαταριών
      Ένδειξη φόρτισης
      Χρήση
      Ασύρματα

    • Σχεδίαση

      Λαβή
      Εργονομική λαβή
      Φινίρισμα
      Μεταλλικό μεσαίο μολυβί

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Έως και 5 χρόνια***

    • Ευκολία στη χρήση

      Δεν χρειάζεται συντήρηση
      Δεν απαιτείται έλαιο λεπίδας
      Αδιάβροχο
      Wet & Dry

    • Σύνοψη

      Περιοχή σώματος
      Γένια
      Εργαλεία και αξεσουάρ
      10
      Ρυθμίσεις μήκους
      0,4 – 20 χιλ.
      Βήματα ακριβείας
      40
      Λύση
      Ψαλίδισμα
      Τεχνολογίες
      BeardSense

    • Εργαλεία styling

      Λεπίδα τριμαρίσματος
      Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες
      Ειδική
      • Τρίμερ για λεπτομέρειες
      • Χτένες για σβήσιμο
      • Φαρδύ τρίμερ

    • Χτένες

      Γένια
      • Μικρό μήκος 0,4 - 10 χιλ.
      • Μεγάλο μήκος 10,4 - 20 χιλ.

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά 

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.