    Beard Trimmer 3000 Series Περιποίηση γενιών με λεπίδες με στρογγυλεμένες άκρες

    BT3617/15

    Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας

    Ταχύτητα και άνεση σε κάθε χρήση. Οι στρογγυλεμένες άκρες προσφέρουν απαλό τριμάρισμα, ενώ οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες επιταχύνουν το τριμάρισμα αποτρέποντας επαναληπτικά περάσματα. Επιπλέον, με 20 ρυθμίσεις μήκους, θα έχετε την επιθυμητή ακρίβεια.

    Beard Trimmer 3000 Series Περιποίηση γενιών με λεπίδες με στρογγυλεμένες άκρες

    Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας

    Για ομοιόμορφο και ισορροπημένο αποτέλεσμα

    • Λεπίδες με στρογγυλεμένες άκρες
    • 20 ρυθμίσεις μήκους
    • Βήματα ακριβείας 0,5 χιλ.
    • 100% αδιάβροχο
    • Χρόνος λειτουργίας έως 60 λεπτά
    Σχεδίαση για άνετη και αποτελεσματική περιποίηση

    Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες με τις στρογγυλεμένες άκρες έχουν σχεδιαστεί για να είναι απαλές για το δέρμα και να σας προσφέρουν μια πιο άνετη εμπειρία τριμαρίσματος, ενώ παραμένουν εξίσου κοφτερές όσο την πρώτη ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.

    Διαμορφώστε τα γένια σας με την ακρίβεια που χρειάζεστε

    Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 20 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,5 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.

    Αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα για ιδανική εμφάνιση

    Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.

    Απλοποιήστε το πρόγραμμά σας με εύκολο καθαρισμό

    Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.

    Για περισσότερο έλεγχο και άνεση κατά το τριμάρισμα

    Η εργονομική λαβή με λεπτές γραμμές 360 μοιρών διευκολύνει το κράτημα και τον χειρισμό της συσκευής, προσφέροντάς σας την άνεση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να τελειοποιήσετε την εμφάνισή σας.

    Σταθερή, πανίσχυρη απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος

    Η ανθεκτική μπαταρία λιθίου μας παρέχει έως και 60 λεπτά, για πανίσχυρη, συνεχή εμπειρία τριμαρίσματος.

    Μείνετε ενήμεροι για κάθε τριμάρισμα

    Η ενδεικτική λυχνία σάς ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση της μπαταρίας και για το αν είναι πλήρως φορτισμένη, διασφαλίζοντας ότι θα είστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη χρήση.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Άνεση
      • USB-A (δεν περιλαμβάνεται προσ/γέας)
      • Βούρτσα καθαρισμού

    • Ρεύμα

      Χρόνος λειτουργίας
      60 λεπτά
      Φόρτιση
      • 4 ώρες
      • Φόρτιση USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Τύπος μπαταριών
      Λιθίου
      Κατάσταση μπαταριών
      Ένδειξη φόρτισης
      Χρήση
      Ασύρματα

    • Σχεδίαση

      Λαβή
      Εργονομική λαβή
      Φινίρισμα
      Σκούρο μολυβί

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Έως και 5 χρόνια*

    • Ευκολία στη χρήση

      Δεν χρειάζεται συντήρηση
      Δεν απαιτείται έλαιο λεπίδας
      Αδιάβροχο
      Wet & Dry

    • Σύνοψη

      Περιοχή σώματος
      Γένια
      Εργαλεία και αξεσουάρ
      2
      Ρυθμίσεις μήκους
      0,5-10 mm
      Βήματα ακριβείας
      20
      Λύση
      Ψαλίδισμα

    • Εργαλεία styling

      Λεπίδα τριμαρίσματος
      Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

    • Χτένες

      Γένια
      Μικρό μήκος 0,5 - 10 χιλ.

