BT3617/15
Γρήγορο τριμάρισμα ακριβείας
Ταχύτητα και άνεση σε κάθε χρήση. Οι στρογγυλεμένες άκρες προσφέρουν απαλό τριμάρισμα, ενώ οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες επιταχύνουν το τριμάρισμα αποτρέποντας επαναληπτικά περάσματα. Επιπλέον, με 20 ρυθμίσεις μήκους, θα έχετε την επιθυμητή ακρίβεια.
Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες με τις στρογγυλεμένες άκρες έχουν σχεδιαστεί για να είναι απαλές για το δέρμα και να σας προσφέρουν μια πιο άνετη εμπειρία τριμαρίσματος, ενώ παραμένουν εξίσου κοφτερές όσο την πρώτη ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.
Ο επιλογέας ακριβείας του τρίμερ διαθέτει 20 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,5 χιλ., για να φροντίζετε τα γένια σας με την ακρίβεια που θέλετε.
Οι εξελιγμένες χτένες Lift& Trim ανασηκώνουν τις τρίχες προς τη λεπίδα, πιάνοντας τις τρίχες με κάθε πέρασμα, για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο τριμάρισμα.
Επειδή το τρίμερ είναι 100% πλενόμενο, μπορείτε απλώς να το ξεπλύνετε με νερό βρύσης, απλοποιώντας την εμπειρία περιποίησής σας.
Η εργονομική λαβή με λεπτές γραμμές 360 μοιρών διευκολύνει το κράτημα και τον χειρισμό της συσκευής, προσφέροντάς σας την άνεση και τον έλεγχο που χρειάζεστε για να τελειοποιήσετε την εμφάνισή σας.
Η ανθεκτική μπαταρία λιθίου μας παρέχει έως και 60 λεπτά, για πανίσχυρη, συνεχή εμπειρία τριμαρίσματος.
Η ενδεικτική λυχνία σάς ενημερώνει πλήρως για την κατάσταση της μπαταρίας και για το αν είναι πλήρως φορτισμένη, διασφαλίζοντας ότι θα είστε πάντα έτοιμοι για την επόμενη χρήση.
