Σχεδίαση για άνετη και αποτελεσματική περιποίηση

Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες με τις στρογγυλεμένες άκρες έχουν σχεδιαστεί για να είναι απαλές για το δέρμα και να σας προσφέρουν μια πιο άνετη εμπειρία τριμαρίσματος, ενώ παραμένουν εξίσου κοφτερές όσο την πρώτη ημέρα χωρίς να απαιτείται έλαιο λεπίδας. Οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες διευκολύνουν επίσης τον καθαρισμό.