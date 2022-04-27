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  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
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  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
  • Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα

Μη διαθέσιμο πλέον

Beardtrimmer series 3000Τρίμερ για γένια

BT3216/14

4.4
| (606) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα
Αυτό το τρίμερ με το επαναστατικό σύστημα Lift & Trim ανασηκώνει και αιχμαλωτίζει περισσότερες μικρές τρίχες για αποτελεσματικό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο τριμάρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε γένια 3 ημερών, κοντό ή μακρύ μούσι, όπως ακριβώς επιθυμείτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Το σύστημα Lift & Trim κόβει 30% πιο γρήγορα*

Δημιουργήστε γένια 3 ημερών πανεύκολα

  • Ρυθμίσεις ακριβείας 0,5 χιλ.

  • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

  • 60 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 1 ώρα

  • Σύστημα Lift & Trim

Το σύστημα Lift & Trim οδηγεί τις τρίχες στη λεπίδα για ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Το σύστημα Lift & Trim οδηγεί τις τρίχες στη λεπίδα για ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Τριμάρετε τα γένια σας με το νέο μας σύστημα Lift & Trim: η χτένα ανασηκώνει και οδηγεί τις τρίχες στο επίπεδο των λεπίδων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται κοφτερές για μεγάλο διάστημα

Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για να διατηρούνται κοφτερές για μεγάλο διάστημα

Άψογο και προστατευτικό για το δέρμα σας τριμάρισμα, κάθε φορά. Οι ατσάλινες λεπίδες του τρίμερ τρίβονται ελαφρά η μία πάνω στην άλλη και έτσι ακονίζονται καθώς εσείς τριμάρετε, για να είναι πάντα εξαιρετικά κοφτερές και αποτελεσματικές, όπως την πρώτη μέρα.

Λεπίδες φιλικές προς το δέρμα για απαλή επιδερμίδα

Λεπίδες φιλικές προς το δέρμα για απαλή επιδερμίδα

Σχεδιασμένες ώστε να μην γρατσουνάνε και ερεθίζουν το δέρμα, οι λεπίδες έχουν στρογγυλεμένες άκρες, που ακουμπούν απαλά πάνω στο δέρμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

606

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

27/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλεια ξυριστικη μηχανη

Ανέκαθεν τα προϊόντα της Philips ήταν και θα είναι αξιόπιστα. Η προηγούμενη ξυριστικη μηχανη μου Philips την έχω από το 2002 δηλαδή εδώ και 20 χρόνια και ακόμα δουλεύει μια χαρά. Η ξυριστικη μηχανη αυτή είναι εξαιρετικά ελαφριά, γρήγορη, και αποτελεσματική και πολύ καλή σε τιμή. Ότι ακριβώς έψαχνα. Ευχαριστώ και πάλι!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

21/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιερικο

Άψογη μηχανή σε όλα της. Ξυρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη μηχανή που είχα εως τώρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Εξάρτημα ψαλιδίσματος για γένια

16/10/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποτελεσματικότητα

πολύ καλή μηχανή και ανετη στο ξύρισμα, πολύ ελαφρια στο χέρι χωρίς να σε κουράζει.

Πλεονεκτήματα

Κόβει άνετα με ακρίβεια τις τρίχες του προσώπου

Μειονεκτήματα

δεν έχω βρεί κάποιο ακόμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Beard trimmer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το σύστημα Lift & Trim κόβει 30% πιο γρήγορα - σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips