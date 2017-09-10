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  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
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  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες

Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle AdvancedΣυσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

BRE630/00

3
| (66) Κριτικές

1 βραβείο

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
Η λαβή σε σχήμα S διασφαλίζει καλύτερο κράτημα. Η πλατιά κεφαλή με κεραμικούς δίσκους εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, απομακρύνοντας ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες για γρήγορο αποτέλεσμα που διαρκεί. Υγρή και στεγνή αποτρίχωση με 5 εξαρτήματα για εξατομικευμένη περιποίηση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εύχρηστη λειτουργία, για αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς προσπάθεια

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες

  • Για τα πόδια, το σώμα και το πρόσωπο

  • 5 εξαρτήματα

  • Ασύρματη και επαναφορτιζόμενη

  • Λαβή σε σχήμα S

Λαβή σε σχήμα S για εύκολο χειρισμό σε όλες τις περιοχές του σώματος

Η εργονομική λαβή παρέχει εύκολο κράτημα και χειρισμό για μέγιστο έλεγχο και βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του σώματος.

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς κατασκευάζεται από ανθεκτικό κεραμικό υλικό που πιάνει σταθερά τις τρίχες. Απολαύστε εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες.

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612378

Κριτικές

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3.0

από 5

66

Κριτικές

10/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

[Employee of philipsglobal] Although painful, I found the epilator really efficient in removing my hairs and well worth the pain. This is the first time I’ve used one and the results were impressive. The light was extremely useful and really helps get everything out. I found using in the shower was less painful and made it less time consuming.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good epilator, really good shape

[Employee of philipsglobal] I am used to epilating and found this epilator really efficient but I must say that the real + for me is coming from the shape! Epilating can take a it of time and I found that the handle shape made it much better and way less tiring. I have not use all the attachments yet but like to have them just in case. Also I found the light is really useful not to miss any spot.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

[Employee of philipsglobal] I have always found epilators painful, this one suprised me, it wasnt as bad as i thought. Its so easy to use and even better that it can be used wet. I will use this forever now and will defo recommend to my friends.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.