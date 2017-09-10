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Μη διαθέσιμο πλέον
BRE630/00
Για τα πόδια, το σώμα και το πρόσωπο
5 εξαρτήματα
Ασύρματη και επαναφορτιζόμενη
Λαβή σε σχήμα S
Η εργονομική λαβή παρέχει εύκολο κράτημα και χειρισμό για μέγιστο έλεγχο και βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του σώματος.
Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς κατασκευάζεται από ανθεκτικό κεραμικό υλικό που πιάνει σταθερά τις τρίχες. Απολαύστε εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες.
Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.
Βραβεία
3.0
από 5
66
Κριτικές
HPike
10/09/2017
United Kingdom
Perfect
[Employee of philipsglobal] Although painful, I found the epilator really efficient in removing my hairs and well worth the pain. This is the first time I’ve used one and the results were impressive. The light was extremely useful and really helps get everything out. I found using in the shower was less painful and made it less time consuming.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
Jackie278
05/09/2017
United Kingdom
Good epilator, really good shape
[Employee of philipsglobal] I am used to epilating and found this epilator really efficient but I must say that the real + for me is coming from the shape! Epilating can take a it of time and I found that the handle shape made it much better and way less tiring. I have not use all the attachments yet but like to have them just in case. Also I found the light is really useful not to miss any spot.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
saz87
03/09/2017
United Kingdom
Easy to use
[Employee of philipsglobal] I have always found epilators painful, this one suprised me, it wasnt as bad as i thought. Its so easy to use and even better that it can be used wet. I will use this forever now and will defo recommend to my friends.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE630/00 Wet and Dry epilator