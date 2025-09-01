Αναζήτηση όρων

    Epilator Series 4000 Συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

    BRE257/00

    Ήπιο και λείο

    Ανακαλύψτε την αποτρίχωση διαρκείας που είναι φιλική προς το δέρμα σας και καλωσορίστε την απαλότητα για έως και 28 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι η αποτρίχωση μπορεί να είναι τρομακτική. Αλλά γίνεται λιγότερο επώδυνη με την τακτική χρήση!*

    Epilator Series 4000 Συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

    Ήπιο και λείο

    Φιλικό για εσάς και το δέρμα σας

    • Για σώμα και μπικίνι
    • Με λυχνία LED
    • +4 εξαρτήματα
    • Αποτρίχωση, ξύρισμα και τριμάρισμα
    Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

    Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

    Απολαύστε την απαλή αίσθηση στο δέρμα που διαρκεί. Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να σας προσφέρει αποτριχωμένο δέρμα για έως και 4 εβδομάδες.

    Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

    Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

    Απολαύστε εύκολο και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα στο σπίτι με αυτήν τη χαριτωμένη αποτριχωτική συσκευή. Πιάνει και τις κοντές τρίχες, ακριβώς όπως το κερί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ινστιτούτο αισθητικής ή να δημιουργήσετε χάος στο σπίτι. Σοβαρά.

    Βιώσιμη απαλότητα

    Βιώσιμη απαλότητα

    Μια εφάπαξ αγορά με χάρτινη συσκευασία, χωρίς μπαταρίες και λαβή κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η αποτριχωτική συσκευή έχει ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.

    Μειώστε τον πόνο της αποτρίχωσης με το κάλυμμα μασάζ

    Μειώστε τον πόνο της αποτρίχωσης με το κάλυμμα μασάζ

    Το κάλυμμα μασάζ είναι ιδανικό για αρχάριους χρήστες, ώστε να συνηθίσουν την αποτρίχωση, και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον πόνο της αποτρίχωσης.

    Τις πιάνει όλες

    Τις πιάνει όλες

    Η λυχνία LED είναι εδώ για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ακόμα και τις πιο λεπτές τρίχες!

    Προσαρμόζεται όπως σας βολεύει

    Προσαρμόζεται όπως σας βολεύει

    Εξατομικεύστε την αποτρίχωση με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας για μεγαλύτερο έλεγχο της ταχύτητας και της έντασης της αποτρίχωσης. Ολοκληρώστε την αποτρίχωση σε μόλις 10 λεπτά, και στις δύο γάμπες.

    Το ιδανικό βασικό κιτ

    Το ιδανικό βασικό κιτ

    Απολαύστε λείο αποτέλεσμα. Τριμάρετε πρώτα τις μακρύτερες τρίχες με τη χτένα για μεγαλύτερη άνεση της επιδερμίδας. Αποτριχώστε τις περιοχές που θέλετε και πιέστε στο κάλυμμα μασάζ για απαλότερη αποτρίχωση. Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή για επαναληπτικές εφαρμογές και, στη συνέχεια, όταν βρίσκεστε εν κινήσει, τοποθετήστε την αποτριχωτική συσκευή στη θήκη.

    Κάντε αποτρίχωση όποτε και όπου θέλετε

    Κάντε αποτρίχωση όποτε και όπου θέλετε

    Η συσκευή αποτρίχωσης, που χωράει στην παλάμη σας, έχει αντιολισθητική λαβή που προσφέρει εύκολη χρήση και ελκυστική όψη. Είτε για αποθήκευση είτε για ταξίδια.

    Κεφαλή τριμαρίσματος μπικίνι για τις ευαίσθητες περιοχές

    Κεφαλή τριμαρίσματος μπικίνι για τις ευαίσθητες περιοχές

    Υποδεχτείτε την απαλή αυτοπεποίθηση με την κεφαλή τριμαρίσματος για μπικίνι, σχεδιασμένη για τις πιο ευαίσθητες περιοχές σας!

    Επαναλάβετε στις μασχάλες με την ξυριστική μηχανή

    Επαναλάβετε στις μασχάλες με την ξυριστική μηχανή

    Επαναλάβετε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος με αυτήν την κεφαλή ξυρίσματος όπως σας αρέσει.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Θήκη
      Ναι
      Βούρτσα καθαρισμού
      Ναι
      Κάλυμμα μασάζ
      Ναι
      Ξυριστική κεφαλή με χτένα
      Ναι
      Κεφαλή τριμαρίσματος για μπικίνι με χτένα
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Λαβή
      Αντιολισθητική λαβή

    • Λειτουργίες

      2 ρυθμίσεις ταχύτητας
      Ναι
      Ενσύρματο
      Ναι

    • Σέρβις

      Διετής εγγύηση
      Ναι

    • Ευκολία στη χρήση

      Πλενόμενη κεφαλή αποτρίχωσης
      Ναι
      Λυχνία LED
      Ναι

    • Απόδοση

      Σύστημα αποτρίχωσης
      Αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Κάλυμμα μασάζ
    • Ξυριστική κεφαλή με χτένα
    • Κεφαλή τριμαρίσματος για μπικίνι με χτένα
    • Θήκη
    • Βούρτσα καθαρισμού
    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

