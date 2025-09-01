Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Κάλυμμα μασάζ
- Ξυριστική κεφαλή με χτένα
- Κεφαλή τριμαρίσματος για μπικίνι με χτένα
- Θήκη
- Βούρτσα καθαρισμού
BRE257/00
Ήπιο και λείο
Ανακαλύψτε την αποτρίχωση διαρκείας που είναι φιλική προς το δέρμα σας και καλωσορίστε την απαλότητα για έως και 28 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι η αποτρίχωση μπορεί να είναι τρομακτική. Αλλά γίνεται λιγότερο επώδυνη με την τακτική χρήση!*Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Απολαύστε την απαλή αίσθηση στο δέρμα που διαρκεί. Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να σας προσφέρει αποτριχωμένο δέρμα για έως και 4 εβδομάδες.
Απολαύστε εύκολο και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα στο σπίτι με αυτήν τη χαριτωμένη αποτριχωτική συσκευή. Πιάνει και τις κοντές τρίχες, ακριβώς όπως το κερί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ινστιτούτο αισθητικής ή να δημιουργήσετε χάος στο σπίτι. Σοβαρά.
Μια εφάπαξ αγορά με χάρτινη συσκευασία, χωρίς μπαταρίες και λαβή κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η αποτριχωτική συσκευή έχει ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.
Το κάλυμμα μασάζ είναι ιδανικό για αρχάριους χρήστες, ώστε να συνηθίσουν την αποτρίχωση, και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον πόνο της αποτρίχωσης.
Η λυχνία LED είναι εδώ για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ακόμα και τις πιο λεπτές τρίχες!
Εξατομικεύστε την αποτρίχωση με τις δύο ρυθμίσεις ταχύτητας για μεγαλύτερο έλεγχο της ταχύτητας και της έντασης της αποτρίχωσης. Ολοκληρώστε την αποτρίχωση σε μόλις 10 λεπτά, και στις δύο γάμπες.
Απολαύστε λείο αποτέλεσμα. Τριμάρετε πρώτα τις μακρύτερες τρίχες με τη χτένα για μεγαλύτερη άνεση της επιδερμίδας. Αποτριχώστε τις περιοχές που θέλετε και πιέστε στο κάλυμμα μασάζ για απαλότερη αποτρίχωση. Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή για επαναληπτικές εφαρμογές και, στη συνέχεια, όταν βρίσκεστε εν κινήσει, τοποθετήστε την αποτριχωτική συσκευή στη θήκη.
Η συσκευή αποτρίχωσης, που χωράει στην παλάμη σας, έχει αντιολισθητική λαβή που προσφέρει εύκολη χρήση και ελκυστική όψη. Είτε για αποθήκευση είτε για ταξίδια.
Υποδεχτείτε την απαλή αυτοπεποίθηση με την κεφαλή τριμαρίσματος για μπικίνι, σχεδιασμένη για τις πιο ευαίσθητες περιοχές σας!
Επαναλάβετε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος με αυτήν την κεφαλή ξυρίσματος όπως σας αρέσει.
