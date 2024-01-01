Αναζήτηση όρων

    Philips Φίλτρο στη βρύση

    AWP3705P1/10

    Καθαρό και φρέσκο νερό

    Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση. Το σύστημα μικροδιήθησης Philips X-Guard μειώνει το χλώριο και τις ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση σε ποσοστό έως και 99%.

    Philips Φίλτρο στη βρύση

    Καθαρό και φρέσκο νερό

    κατευθείαν από τη βρύση

    • X-Guard
    • Ψηφιακή οθόνη

    Η ένδειξη υποδεικνύει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου

    Η ψηφιακή ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

    Εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών

    Το φιλτραρισμένο νερό ροής είναι προσαρμοσμένο για κατανάλωση και μαγείρεμα, ενώ οι λειτουργίες μη φιλτραρισμένου νερού ροής και μη φιλτραρισμένου νερού ντους είναι κατάλληλες για πλύσιμο πιάτων και άλλες διαδικασίες καθαρισμού.

    Σχεδίαση Quick Twist για εύκολη αντικατάσταση φίλτρου

    Αντικαταστήστε εύκολα το ληγμένο φίλτρο με ένα καινούργιο με μια απλή περιστροφή.

    Εγκατάσταση με ένα κλικ, δεν απαιτείται υδραυλικός

    Μετά την εγκατάσταση του σωστού προσαρμογέα, απλώς τοποθετήστε το φίλτρο στη βρύση, αφήστε το και είστε έτοιμοι!

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      1000 L
      Ανταλλακτικό φίλτρο
      • AWP305
      • AWP315

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38°C  ° C
      Πίεση νερού εισόδου
      0,15 - 0,35 Mpa  Bar
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό δικτύου ύδρευσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Ρυθμός ροής νερού
      2 L/λεπτό

