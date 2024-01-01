AWP3705P1/10
Καθαρό και φρέσκο νερό
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση. Το σύστημα μικροδιήθησης Philips X-Guard μειώνει το χλώριο και τις ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση σε ποσοστό έως και 99%.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Η ψηφιακή ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου
Το φιλτραρισμένο νερό ροής είναι προσαρμοσμένο για κατανάλωση και μαγείρεμα, ενώ οι λειτουργίες μη φιλτραρισμένου νερού ροής και μη φιλτραρισμένου νερού ντους είναι κατάλληλες για πλύσιμο πιάτων και άλλες διαδικασίες καθαρισμού.
Αντικαταστήστε εύκολα το ληγμένο φίλτρο με ένα καινούργιο με μια απλή περιστροφή.
Μετά την εγκατάσταση του σωστού προσαρμογέα, απλώς τοποθετήστε το φίλτρο στη βρύση, αφήστε το και είστε έτοιμοι!
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Προδιαγραφές φίλτρου
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
