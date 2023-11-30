Αυτό το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για μείωση του ΦΠΑ

Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.