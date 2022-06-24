Αναζήτηση όρων

    Κανάτα φιλτραρίσματος νερού

    AWP2943WHT3/24

    Νιώστε αναζωογονημένοι

    Με τα φίλτρα Micro X-Clean softening+, η κανάτα διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό.

    Κανάτα φιλτραρίσματος νερού

    Νιώστε αναζωογονημένοι

    με καθαρό, φρέσκο νερό

    • Μικροδιήθηση
    • Micro X-Clean Softening+
    • Κατάλληλη για την πόρτα του ψυγείου
    • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    40% περισσότερη σκληρότητα

    Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ 4 σταδίων με ειδικό συνδυασμό μέσων φιλτραρίσματος έχει σχεδιαστεί για περιοχές με σκληρό νερό. Μειώνει επίσης τα μεγάλα σωματίδια, το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα, τα μικροπλαστικά, και άλλες ουσίες που υποβαθμίζουν τη γεύση.

    Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο

    Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας

    Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.

    Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι

    Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι.

    Το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό

    Αποτρέποντας την είσοδο σκόνης από την έξοδο του νερού, το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό.

    Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων

    Η κανάτα νερού και η χοάνη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου). Αν δεν υπάρχει χρονοδιακόπτης, το καπάκι πλένεται επίσης στο πλυντήριο πιάτων. *Το καπάκι με χρονοδιακόπτη και το φίλτρο δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Ανταλλακτικό φίλτρο
      Οικογένεια φίλτρων Micro X-Clean

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Χρώματα
      Κατάλευκο
      Ρυθμός ροής νερού
      0,3 L/λεπτό
      Ποσότητα φίλτρου
      3 τμχ.
      Χωρητικότητα κανάτας
      2,6  Α
      Χωρητικότητα φιλτραρισμένου νερού
      1,9  Α

    • Χώρα προέλευσης

      Κανάτα
      Κατασκευάστηκε υπεύθυνα στην Κίνα

    • * Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.
    • Σε σύγκριση με το φίλτρο Micro X-Clean AWP210 της Philips, βάσει των πρωτοκόλλων δοκιμών του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 17093:2018.

