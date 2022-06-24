AWP2943WHT3/24
Νιώστε αναζωογονημένοι
Με τα φίλτρα Micro X-Clean softening+, η κανάτα διαθέτει βελτιωμένη απόδοση αποσκλήρυνσης νερού για περιοχές με σκληρό νερό.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Το φίλτρο Micro X-Clean Softening+ 4 σταδίων με ειδικό συνδυασμό μέσων φιλτραρίσματος έχει σχεδιαστεί για περιοχές με σκληρό νερό. Μειώνει επίσης τα μεγάλα σωματίδια, το χλώριο, τον μόλυβδο, τα φυτοφάρμακα, τα μικροπλαστικά, και άλλες ουσίες που υποβαθμίζουν τη γεύση.
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών κουζίνας εμποδίζοντας τη συσσώρευση αλάτων.
Αρθρωτό καπάκι για αναπλήρωση με το ένα χέρι.
Αποτρέποντας την είσοδο σκόνης από την έξοδο του νερού, το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό.
Η κανάτα νερού και η χοάνη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου). Αν δεν υπάρχει χρονοδιακόπτης, το καπάκι πλένεται επίσης στο πλυντήριο πιάτων. *Το καπάκι με χρονοδιακόπτη και το φίλτρο δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
Προδιαγραφές φίλτρου
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
