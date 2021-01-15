AWP2731GRR/24
Γευτείτε τη φρεσκάδα σε κάθε γουλιά!
Το φίλτρο GoZero Daily βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα*. Χωρίς συμβιβασμούς στη ροή του νερού!Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Το παγούρι παρέχεται με κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη, ώστε το στόμιο να παραμένει καθαρό.
Η στεγανή σχεδίαση εξασφαλίζει ότι το νερό δεν θα χυθεί μέσα στην τσάντα σας.
Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου) εκτός από το φίλτρο.
Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.
Με κατασκευή από πλαστικό Tritan χωρίς BPA, το μπουκάλι είναι πιο ανθεκτικό, ελαφρύ, ανθεκτικό στη θερμότητα και στη θραύση.
Το μπουκάλι χωράει σωστά στα περισσότερα τυπικά μεγέθη ποτηροθηκών.
Απλώς εισαγάγετε το φίλτρο στο καλαμάκι και μετά επανατοποθετήστε το καλαμάκι στο καπάκι πριν βιδώσετε ξανά το καπάκι στο μπουκάλι. Πιείτε μια γουλιά και απολαύστε!
Η σχεδίαση με φαρδύ στόμιο επιτρέπει να τοποθετούνται τυπικά παγάκια.
Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα πορώδες ενεργό ανθρακόνημα, το φίλτρο Daily βελτιώνει την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, χωρίς να επηρεάζεται η ροή του νερού.* Απλώς γεμίστε το μπουκάλι, πιείτε και απολαύστε!
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
