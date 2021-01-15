Αναζήτηση όρων

    GoZero Μπουκάλι φιλτραρίσματος

    AWP2731GNR/24

    Το φίλτρο GoZero Daily βελτιώνει αποτελεσματικά την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα*. Χωρίς συμβιβασμούς στη ροή του νερού!

    GoZero Μπουκάλι φιλτραρίσματος

    Γεύση εμφιαλωμένου νερού χωρίς τα απόβλητα

    • 660 mL/22 oz
    • Στιγμιαίο φιλτράρισμα
    • Tritan χωρίς BPA
    • Φλούο πράσινο
    Προστασία από τη σκόνη

    Προστασία από τη σκόνη

    Το παγούρι παρέχεται με κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη, ώστε το στόμιο να παραμένει καθαρό.

    Στεγανό

    Στεγανό

    Η στεγανή σχεδίαση εξασφαλίζει ότι το νερό δεν θα χυθεί μέσα στην τσάντα σας.

    Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

    Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

    Όλα τα μέρη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (μέγ. 50 βαθμοί Κελσίου) εκτός από το φίλτρο.

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Πεντανόστιμο νερό με πολύ μικρότερο κόστος από το εμφιαλωμένο νερό

    Νερό με εκπληκτική γεύση, με πολύ μικρότερο κόστος και απορρίμματα σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο νερό.

    Μπουκάλι Tritan χωρίς BPA

    Μπουκάλι Tritan χωρίς BPA

    Με κατασκευή από πλαστικό Tritan χωρίς BPA, το μπουκάλι είναι πιο ανθεκτικό, ελαφρύ, ανθεκτικό στη θερμότητα και στη θραύση.

    Ταιριάζει με τις περισσότερες ποτηροθήκες

    Ταιριάζει με τις περισσότερες ποτηροθήκες

    Το μπουκάλι χωράει σωστά στα περισσότερα τυπικά μεγέθη ποτηροθηκών.

    Φιλτράρει καθώς πίνετε

    Φιλτράρει καθώς πίνετε

    Απλώς εισαγάγετε το φίλτρο στο καλαμάκι και μετά επανατοποθετήστε το καλαμάκι στο καπάκι πριν βιδώσετε ξανά το καπάκι στο μπουκάλι. Πιείτε μια γουλιά και απολαύστε!

    Φιλικό προς τα παγάκια

    Φιλικό προς τα παγάκια

    Η σχεδίαση με φαρδύ στόμιο επιτρέπει να τοποθετούνται τυπικά παγάκια.

    Μετατρέπει το νερό της βρύσης σε καθαρό, φρέσκο νερό

    Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα πορώδες ενεργό ανθρακόνημα, το φίλτρο Daily βελτιώνει την ποιότητα του νερού βρύσης μειώνοντας το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, χωρίς να επηρεάζεται η ροή του νερού.* Απλώς γεμίστε το μπουκάλι, πιείτε και απολαύστε!

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Φίλτρο Daily AWP285
      • 5-38 βαθμοί Κελσίου
      • Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Χρώματα
      Λαμπερό πράσινο
      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      1 μήνας
      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      150 L
      Διαστάσεις προϊόντος
      75*75*237  μμ
      Ανταλλακτικό φίλτρο
      Φίλτρο Daily AWP285
      Ποσότητα φίλτρου
      1 τμχ.
      Υλικό παγουριού
      Tritan
      Χωρητικότητα παγουριού (χωρίς το φίλτρο)
      660 mL/22 oz
    • *Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης SGS υπό εργαστηριακές συνθήκες.

