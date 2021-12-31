Απολαύστε υγιεινό νερό
Το φίλτρο PP μειώνει τα μεγάλα σωματίδια, το φίλτρο CB μειώνει ακόμα περισσότερο τα λεπτά σωματίδια έως 5 µm και το φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων ενισχύει τη γεύση στα ευεργετικά μεταλλικά στοιχεία.
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Απολαύστε υγιεινό νερό Αφαιρέστε τις επιβλαβείς ουσίες και απογειώστε τη γεύση Για χρήση με UTS CB+PP+Μεταλλικών ιχνοστοιχείων Ισοδυναμεί με την απόδοση 2 φίλτρων
Το σύνθετο φίλτρο 2 σε 1 αποτελείται από βαμβάκι PP και συμπιεστό ενεργό άνθρακα. Απορροφά αποτελεσματικά μεγάλα σωματίδια, σκουριά, υπολειμματικό χλώριο, χρωστικές ουσίες, οσμές και μικροοργανισμούς.
Αποφύγετε τη δευτερογενή ρύπανση
Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Μείωση διαλυτού μολύβδου
Ναι, έως 99%* Μείωση χλωρίου
Ναι, έως 99%* Μείωση φυτοφαρμάκων
Ναι Μείωση VOC
Ναι
Προδιαγραφές φίλτρου
Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
4000 L Ακρίβεια φίλτρου
5 um
Συνθήκες νερού εισόδου
Θερμοκρασία νερού εισόδου
5-38
° C Πίεση νερού εισόδου
0,1-0,4 MPa
Bar Ποιότητα νερού εισόδου
Νερό βρύσης
Γενικές προδιαγραφές
Κύρια μέσα φιλτραρίσματος
Φίλτρο PP, φίλτρο CB, φίλτρο μεταλλικών ιχνοστοιχείων Συνιστώμενη διάρκεια ζωής φίλτρου
έως και 12 μήνες
Χώρα προέλευσης
Ανταλλακτικό φίλτρο
Κίνα
*Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης SGS υπό εργαστηριακές συνθήκες.
