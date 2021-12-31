AUT728/10
Απολαύστε υγιεινό νερό
Το σύνθετο φίλτρο 4-σε-1 απομακρύνει αποτελεσματικά τις επιβλαβείς ουσίες μεγέθους έως και 5 um, όπως το υπολειμματικό χλώριο, το χρώμα, τις οσμές και άλλες επιβλαβείς ουσίες.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Το σύνθετο φίλτρο 2 σε 1 αποτελείται από βαμβάκι PP και συμπιεστό ενεργό άνθρακα. Απορροφά αποτελεσματικά μεγάλα σωματίδια, σκουριά, υπολειμματικό χλώριο, χρωστικές ουσίες, οσμές και μικροοργανισμούς.
Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.
Οριζόντια τοποθέτηση και σχεδίαση QuickTwist για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου. Δεν απαιτείται επιτόπια εξυπηρέτηση πελατών.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Προδιαγραφές φίλτρου
Συνθήκες νερού εισόδου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.