    Το σύνθετο φίλτρο 4-σε-1 απομακρύνει αποτελεσματικά τις επιβλαβείς ουσίες μεγέθους έως και 5 um, όπως το υπολειμματικό χλώριο, το χρώμα, τις οσμές και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

    Απολαύστε υγιεινό νερό

    Απομακρύνει τις επιβλαβείς ουσίες μεγέθους έως και 5 μm

    • Για χρήση με UTS
    • PC 4 σε 1
    • Σύνθετο φίλτρο 4 σε 1

    Ισοδυναμεί με την απόδοση 2 φίλτρων

    Το σύνθετο φίλτρο 2 σε 1 αποτελείται από βαμβάκι PP και συμπιεστό ενεργό άνθρακα. Απορροφά αποτελεσματικά μεγάλα σωματίδια, σκουριά, υπολειμματικό χλώριο, χρωστικές ουσίες, οσμές και μικροοργανισμούς.

    Αποφύγετε τη δευτερογενή ρύπανση

    Το ενσωματωμένο φίλτρο μίας χρήσης εξαλείφει τη μόλυνση του εσωτερικού συστήματος.

    Αντικατάσταση φίλτρου QuickTwist

    Οριζόντια τοποθέτηση και σχεδίαση QuickTwist για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου. Δεν απαιτείται επιτόπια εξυπηρέτηση πελατών.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση διαλυτού μολύβδου
      Ναι, έως 99%*
      Μείωση χλωρίου
      Ναι, έως 99%*
      Μείωση φυτοφαρμάκων
      Ναι
      Μείωση VOC
      Ναι

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      PC 4-in-1: 15.330 L
      Ακρίβεια φίλτρου
      5 um

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Πίεση νερού εισόδου
      0,1-0,4 MPa  Bar
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Κύρια μέσα φιλτραρίσματος
      Βαμβάκι PP, ράβδος από άνθρακα προεπεξεργασίας, ράβδος από άνθρακα μετεπεξεργασίας, υφάσματα χωρίς πλέξη
      Συνιστώμενη διάρκεια ζωής φίλτρου
      έως και 24 μήνες

    • Χώρα προέλευσης

      Ανταλλακτικό φίλτρο
      Κίνα

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    • *Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης SGS υπό εργαστηριακές συνθήκες.

