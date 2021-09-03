Αναζήτηση όρων

    AquaShield Συσκευή καθαρισμού νερού κάτω από τον νεροχύτη

    AUT7006/10

    Άμεσο βαθύ φιλτράρισμα με αντίστροφη όσμωση

    Με την κορυφαία στην κατηγορία τεχνολογία φιλτραρίσματος αντίστροφης ώσμωσης, το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων προσφέρει βαθύ φιλτράρισμα έως και 0,0001 micron. Η μεμβράνη RO 800 GPD επιτρέπει το άμεσο φιλτράρισμα 2,1 L/min Η έξυπνη βρύση υπενθυμίζει την αντικατάσταση του φίλτρου.

    AquaShield Συσκευή καθαρισμού νερού κάτω από τον νεροχύτη

    Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση

    Το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων φιλτράρει διάφορους τύπους ρύπων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο 4 σε 1 μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και άλλα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO απομακρύνει όλα τα στερεά που διαλύονται στο νερό. Στο τέλος, το νερό διέρχεται ξανά από το στρώμα φίλτρου άνθρακα του φίλτρου 4-σε-1, γεγονός που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη γεύση του. Το σύστημα μπορεί να απομακρύνει έως και 99,999% των βακτηρίων, 99,999% των ιών, 99,99% του μολύβδου, 99% των φυτοφαρμάκων και 99% των χημικών.*

    Βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης έως και 0,0001 μm

    Το βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους έως και 0,0001 μm, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια για το νερό που πίνετε.

    Εξαιρετικά γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό με RO 800 GPD

    Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης 800 GPD (γαλόνια ανά ημέρα) προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό, για να απολαμβάνετε καθαρό νερό σε δευτερόλεπτα.

    Κάθε σταγόνα είναι φρεσκοφιλτραρισμένη και εξοικονομεί χώρο

    Η σχεδίαση χωρίς δοχείο διασφαλίζει ότι κάθε σταγόνα νερού φιλτράρεται όταν θέλετε, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς ρύπανσης. Το μικρό μέγεθος απελευθερώνει χώρο στην περιοχή αποθήκευσης κάτω από τον νεροχύτη.

    Ξέρετε πότε να αντικαταστήσετε το φίλτρο με μια ματιά

    Η έξυπνη στρόφιγγα υπενθυμίζει αυτόματα την αντικατάσταση του φίλτρου υπολογίζοντας την πραγματική κατανάλωση νερού. Θα ξέρετε πότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ματιά, χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε και να ελέγξετε το σύστημα κάτω από τον νεροχύτη. Η έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου διασφαλίζει σταθερή απόδοση φιλτραρίσματος.

    Χαμηλή αναλογία νερού αποστράγγισης 2:1

    Χάρη στην εξαιρετική αναλογία φιλτραρισμένου νερού RO προς νερό αποστράγγισης (έως 2: 1), το σύστημά μας εξοικονομεί νερό έως και κατά 500% σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα RO.** Αυτή η υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος συμβάλλει στη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς νερού και στη μείωση του νερού που καταλήγει στην αποχέτευση.

    Φίλτρα μεγάλης διάρκειας για εξοικονόμηση χρημάτων

    Τα φίλτρα μεγάλης διάρκειας σάς εξοικονομούν χρήματα από το νερό. Φίλτρο RO: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 18.250 L, που διαρκεί έως και 60 μήνες, φίλτρο PP: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 15.330 L, που διαρκεί έως και 24 μήνες

    Εξοικονομεί χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης

    Δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε ή να μαγειρεύετε. Απολαύστε καθαρό νερό κορυφαίας ποιότητας απευθείας στο σπίτι σας. Ξοδεύετε λιγότερα και εξοικονομείτε χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο.

    Ανιχνευτής διαρροών για μεγαλύτερη ασφάλεια

    Ο ανιχνευτής παρακολουθεί τη διαρροή νερού και ειδοποιεί και διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού στην απίθανη περίπτωση διαρροής.

    Βέλτιστη απόδοση με αυτόματη έκπλυση της μεμβράνης

    Με την έξυπνη λειτουργία αυτόματης έκπλυσης, η απόδοση φιλτραρίσματος της μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης διατηρείται πανεύκολα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Ακρίβεια φίλτρου
      • 0,0001 micron
      • RO: 0,0001 μm
      Μείωση χλωρίου
      έως 99%
      Μείωση θολότητας
      Ναι
      Μείωση φυτοφαρμάκων
      έως 99%
      Μείωση σκληρότητας νερού
      • Ναι
      • έως 99%
      Μείωση βακτηρίων
      έως 99,999%
      Μείωση VOC
      • έως 99%
      • έως 99,999%
      Μείωση ιών
      έως 99,999%
      Μείωση βαρέων μετάλλων
      έως 99%
      Χημική αναγωγή
      έως 99%
      Μείωση ιζημάτων
      Ναι

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      • PC 4-in-1: 15.330 L
      • RO: 18.250 L
      Υλικό φίλτρου
      • Πρωτοποριακό φίλτρο 4 σε 1
      • Μεμβράνη RO 800 GPD
      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      • Φίλτρο PC 4-σε-1: 12-24 μήνες
      • Φίλτρο RO: 48-60 μήνες

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διαστάσεις προϊόντος
      448*135*393 mm  μμ
      Χωρητικότητα δεξαμενής νερού
      N
      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Ρυθμός ροής (L/min)
      2,1 L/λεπτό
      Ισχύουσα πίεση λειτουργίας
      0,1~0,4 Mpa
      Λόγος νερού αποστράγγισης
      2:1
      Δύο έξοδοι νερού
      N
      Ρεύμα
      110W

    • Διαμορφώσεις ασφαλείας

      Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου
      Ν
      Ανιχνευτής διαρροών
      N
      Αυτόματη έκπλυση
      Ν

    • Ανεξάρτητα ελεγμένο σε εργαστηριακές συνθήκες.
    • *Ελέγχθηκε από το εσωτερικό εργαστήριο.
    • ** Λαμβάνοντας ως δεδομένο 10 L/ημέρα. Η πραγματική διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την καθημερινή χρήση και την ποιότητα του νερού βρύσης της περιοχής σας.

