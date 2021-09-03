AUT7006/10
Άμεσο βαθύ φιλτράρισμα με αντίστροφη όσμωση
Με την κορυφαία στην κατηγορία τεχνολογία φιλτραρίσματος αντίστροφης ώσμωσης, το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων προσφέρει βαθύ φιλτράρισμα έως και 0,0001 micron. Η μεμβράνη RO 800 GPD επιτρέπει το άμεσο φιλτράρισμα 2,1 L/min Η έξυπνη βρύση υπενθυμίζει την αντικατάσταση του φίλτρου.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων φιλτράρει διάφορους τύπους ρύπων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο 4 σε 1 μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και άλλα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO απομακρύνει όλα τα στερεά που διαλύονται στο νερό. Στο τέλος, το νερό διέρχεται ξανά από το στρώμα φίλτρου άνθρακα του φίλτρου 4-σε-1, γεγονός που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη γεύση του. Το σύστημα μπορεί να απομακρύνει έως και 99,999% των βακτηρίων, 99,999% των ιών, 99,99% του μολύβδου, 99% των φυτοφαρμάκων και 99% των χημικών.*
Το βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους έως και 0,0001 μm, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια για το νερό που πίνετε.
Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης 800 GPD (γαλόνια ανά ημέρα) προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό, για να απολαμβάνετε καθαρό νερό σε δευτερόλεπτα.
Η σχεδίαση χωρίς δοχείο διασφαλίζει ότι κάθε σταγόνα νερού φιλτράρεται όταν θέλετε, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς ρύπανσης. Το μικρό μέγεθος απελευθερώνει χώρο στην περιοχή αποθήκευσης κάτω από τον νεροχύτη.
Η έξυπνη στρόφιγγα υπενθυμίζει αυτόματα την αντικατάσταση του φίλτρου υπολογίζοντας την πραγματική κατανάλωση νερού. Θα ξέρετε πότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ματιά, χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε και να ελέγξετε το σύστημα κάτω από τον νεροχύτη. Η έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου διασφαλίζει σταθερή απόδοση φιλτραρίσματος.
Χάρη στην εξαιρετική αναλογία φιλτραρισμένου νερού RO προς νερό αποστράγγισης (έως 2: 1), το σύστημά μας εξοικονομεί νερό έως και κατά 500% σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα RO.** Αυτή η υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος συμβάλλει στη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς νερού και στη μείωση του νερού που καταλήγει στην αποχέτευση.
Τα φίλτρα μεγάλης διάρκειας σάς εξοικονομούν χρήματα από το νερό. Φίλτρο RO: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 18.250 L, που διαρκεί έως και 60 μήνες, φίλτρο PP: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 15.330 L, που διαρκεί έως και 24 μήνες
Δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε ή να μαγειρεύετε. Απολαύστε καθαρό νερό κορυφαίας ποιότητας απευθείας στο σπίτι σας. Ξοδεύετε λιγότερα και εξοικονομείτε χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο.
Ο ανιχνευτής παρακολουθεί τη διαρροή νερού και ειδοποιεί και διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού στην απίθανη περίπτωση διαρροής.
Με την έξυπνη λειτουργία αυτόματης έκπλυσης, η απόδοση φιλτραρίσματος της μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης διατηρείται πανεύκολα.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Προδιαγραφές φίλτρου
Γενικές προδιαγραφές
Διαμορφώσεις ασφαλείας
