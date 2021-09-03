Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση

Το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων φιλτράρει διάφορους τύπους ρύπων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο 4 σε 1 μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και άλλα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO απομακρύνει όλα τα στερεά που διαλύονται στο νερό. Στο τέλος, το νερό διέρχεται ξανά από το στρώμα φίλτρου άνθρακα του φίλτρου 4-σε-1, γεγονός που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη γεύση του. Το σύστημα μπορεί να απομακρύνει έως και 99,999% των βακτηρίων, 99,999% των ιών, 99,99% του μολύβδου, 99% των φυτοφαρμάκων και 99% των χημικών.*