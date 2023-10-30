AUT1211/10
Εξοικονόμηση χώρου
Μικρό μέγεθος, χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας, μπορείτε να το τοποθετήσετε όπου θέλετεΠροβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Εύκολη και υγιεινή αντικατάσταση του φίλτρου χάρη στη σχεδίαση QuickTwist, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία.
Το μικροφιλτράρισμα 3 σταδίων βελτιώνει την ποιότητα του νερού μειώνοντας αποτελεσματικά το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ασφαλές, καθαρό και γευστικό νερό, ενώ επιτυγχάνεται γρήγορη ροή έως και 2,5 L/λεπτό.
Παρέχει μεταξένιο-αποσκληρυμένο νερό στη βρύση, με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων.
Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Με αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος νερού, δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά, καθώς έχετε πάντα πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό.
Δεν χρειάζεται ρεύμα και δεν υπάρχει νερό αποστράγγισης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής: Το φίλτρο άνθρακα διαρκεί έως και 24 μήνες, ενώ τα φίλτρα ρητίνης διαρκούν έως και 12 μήνες.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Προδιαγραφές φίλτρου
Γενικές προδιαγραφές
Χώρα προέλευσης
