    Philips Σύστημα κάτω από τον νεροχύτη

    AUT1211/10

    Εξοικονόμηση χώρου

    Μικρό μέγεθος, χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας, μπορείτε να το τοποθετήσετε όπου θέλετε

    Philips Σύστημα κάτω από τον νεροχύτη

    Εξοικονόμηση χώρου

    Απολαύστε μια νέα εμπειρία με το αποσκληρυμένο νερό

    • Σύστημα μικροφιλτραρίσματος

    Αντικατάσταση φίλτρου QuickTwist

    Εύκολη και υγιεινή αντικατάσταση του φίλτρου χάρη στη σχεδίαση QuickTwist, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία.

    Καθαρότερο νερό για ολόκληρη την κουζίνα

    Το μικροφιλτράρισμα 3 σταδίων βελτιώνει την ποιότητα του νερού μειώνοντας αποτελεσματικά το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ασφαλές, καθαρό και γευστικό νερό, ενώ επιτυγχάνεται γρήγορη ροή έως και 2,5 L/λεπτό.

    Προηγμένο φίλτρο για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας

    Παρέχει μεταξένιο-αποσκληρυμένο νερό στη βρύση, με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων.

    Εξοικονομεί χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο

    Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Με αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος νερού, δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά, καθώς έχετε πάντα πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό.

    Φιλικό προς το περιβάλλον

    Δεν χρειάζεται ρεύμα και δεν υπάρχει νερό αποστράγγισης.

    Προηγμένο φίλτρο για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας

    Μεγάλη διάρκεια ζωής: Το φίλτρο άνθρακα διαρκεί έως και 24 μήνες, ενώ τα φίλτρα ρητίνης διαρκούν έως και 12 μήνες.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση χλωρίου
      Ναι
      Διάρκεια ζωής φίλτρου
      Φίλτρο CB: έως και 24 μήνες, φίλτρο ρητίνης: έως και 12 μήνες
      Μείωση φυτοφαρμάκων
      Ναι
      Μείωση σκληρότητας νερού
      Ναι
      Μείωση VOC
      Ναι
      Λειτουργία φιλτραρίσματος
      Μόνο φιλτραρισμένο νερό

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Ακρίβεια φιλτραρίσματος
      έως και 0,01 μm
      Στάδιο φιλτραρίσματος
      3 σταδίων
      Αντικατάσταση φίλτρου CB
      AUT811/10
      Αντικατάσταση φίλτρου ρητίνης
      AUT820IEX/10

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      296*99*264  μμ
      Ονομαστικός ρυθμός ροής νερού
      2,5 L/λεπτό
      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Πίεση νερού εισόδου
      0,1-0,4
      Κατάλληλο νερό εισόδου
      Νερό βρύσης
      Αντλία ενίσχυσης πίεσης
      Περιλαμβάνονται στη συσκευασία
      Εγκατάσταση
      Μόνο κατακόρυφη εγκατάσταση

    • Χώρα προέλευσης

      Χώρα προέλευσης
      Κατασκευασμένο στην Κίνα

