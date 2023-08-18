Φιλτραρισμένο παγωμένο νερό

Το φιλτραρισμένο νερό ψύχεται σε έναν ειδικό θάλαμο κρύου νερού χάρη στην τεχνολογία θερμοηλεκτρικής ψύξης "Peltier". Το νερό ψύχεται μέσω απορρόφησης της θερμότητας από το νερό στην κρύα πλευρά της συσκευής Peltier και διάχυσης της θερμότητας από την άλλη πλευρά. Μπορεί να ψύξει 1,0 L φιλτραρισμένου νερού σε λιγότερο από μία ώρα (από 25°C σε 8°C). Με ένα πάτημα στην οθόνη, διανείμετε εύκολα αναζωογονητικό, φιλτραρισμένο και παγωμένο νερό.