ADD6912BK/10
Εγγυημένα καθαρό νερό, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, καυτό και κρύο
Αυτό το σύστημα διανομής νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νέα άτομα και μικρότερα νοικοκυριά που επιζητούν την εύκολη αλλά παράλληλα εξαιρετική ζωή. Εκτός από τη ρετρό και διακριτική του σχεδίαση, σας προσφέρει επίσης πεντανόστιμο νερό, που είναι εγγυημένο από τη δοκιμή εκπληκτικής γεύσης SGS!Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Το μεταφίλτρο ενεργού άνθρακα (ADD547) είναι κατασκευασμένο από φυσικό κέλυφος καρύδας, το οποίο έχει τιμή ιωδίου έως και 1.200 και βελτιστοποιημένους πόρους έως και 1 μm. Αυτή η υψηλή ποιότητα εγγυάται καθαρή και φρέσκια γεύση. Εξετάστηκε και αναγνωρίστηκε από τους σομελιέ νερού SGS!
Το φιλτραρισμένο νερό ψύχεται σε έναν ειδικό θάλαμο κρύου νερού χάρη στην τεχνολογία θερμοηλεκτρικής ψύξης "Peltier". Το νερό ψύχεται μέσω απορρόφησης της θερμότητας από το νερό στην κρύα πλευρά της συσκευής Peltier και διάχυσης της θερμότητας από την άλλη πλευρά. Μπορεί να ψύξει 1,0 L φιλτραρισμένου νερού σε λιγότερο από μία ώρα (από 25°C σε 8°C). Με ένα πάτημα στην οθόνη, διανείμετε εύκολα αναζωογονητικό, φιλτραρισμένο και παγωμένο νερό.
Το φρέσκο ζεστό νερό διανέμεται μέσα σε δευτερόλεπτα, στη θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος, 45°, 55°, 85°, 95°C) που σας αρέσει, προσφέροντας το μέγιστο άρωμα στα ροφήματά σας.
Χάρη στη σχεδίαση της φορητής κανάτας φιλτραρισμένου νερού, θα έχετε πάντα άφθονο καθαρό νερό για να το μεταφέρετε για μαγείρεμα και ροφήματα. Μπορείτε ακόμα και να ψύξετε τη μία κανάτα με φιλτραρισμένο νερό στο ψυγείο για κρύα ροφήματα και να τοποθετήσετε την άλλη κανάτα στη βάση νερού για γέμισμα.
Αξιοποιούμε τη δύναμη της φύσης. Η βιομιμητική μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης ενσωματώνει πρωτεΐνες aquaporin ώστε να αναπαράγει τη φυσική διαδικασία φιλτραρίσματος του νερού και φιλτράρει το νερό γρηγορότερα και καλύτερα από ποτέ. Το σύστημα φιλτραρίσματος μπορεί να αφαιρεί αποτελεσματικά 110 είδη επιβλαβών ουσιών μεγέθους έως και 0,0001 μm*, παρέχοντας σε εσάς και την οικογένειά σας καθαρό και φρέσκο νερό.
Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Τσάι, καφές, βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.
Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.
Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.
Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.
Το φίλτρο RO είναι κατάλληλο για το φιλτράρισμα 2.000 λίτρων νερού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χιλιάδων πλαστικών μπουκαλιών κάθε χρόνο. Έτσι, δεν είναι μόνο καλό για εσάς, αλλά και για το περιβάλλον.
Αφού επιστρέψετε από τις διακοπές σας, απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να ξεπλύνετε τους σωλήνες νερού με καυτό νερό, ώστε να είστε πιο σίγουροι για την υγιεινή του συστήματος.
Απόδοση φιλτραρίσματος
Ισχύουσες συνθήκες
Προδιαγραφές φίλτρου
Γενικές προδιαγραφές
Κύριες παράμετροι
Χώρα προέλευσης
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.