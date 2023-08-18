Αναζήτηση όρων

    Philips Σύστημα διανομής νερού

    ADD6912BK/10

    Εγγυημένα καθαρό νερό, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, καυτό και κρύο

    Αυτό το σύστημα διανομής νερού είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νέα άτομα και μικρότερα νοικοκυριά που επιζητούν την εύκολη αλλά παράλληλα εξαιρετική ζωή. Εκτός από τη ρετρό και διακριτική του σχεδίαση, σας προσφέρει επίσης πεντανόστιμο νερό, που είναι εγγυημένο από τη δοκιμή εκπληκτικής γεύσης SGS!

    • Πάγκος
    • Φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης
    • Θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ζεστό και κρύο
    • Δοχείο νερού βρύσης 5,3 L
    Νερό με εκλεπτυσμένη γεύση

    Νερό με εκλεπτυσμένη γεύση

    Το μεταφίλτρο ενεργού άνθρακα (ADD547) είναι κατασκευασμένο από φυσικό κέλυφος καρύδας, το οποίο έχει τιμή ιωδίου έως και 1.200 και βελτιστοποιημένους πόρους έως και 1 μm. Αυτή η υψηλή ποιότητα εγγυάται καθαρή και φρέσκια γεύση. Εξετάστηκε και αναγνωρίστηκε από τους σομελιέ νερού SGS!

    Φιλτραρισμένο παγωμένο νερό

    Φιλτραρισμένο παγωμένο νερό

    Το φιλτραρισμένο νερό ψύχεται σε έναν ειδικό θάλαμο κρύου νερού χάρη στην τεχνολογία θερμοηλεκτρικής ψύξης "Peltier". Το νερό ψύχεται μέσω απορρόφησης της θερμότητας από το νερό στην κρύα πλευρά της συσκευής Peltier και διάχυσης της θερμότητας από την άλλη πλευρά. Μπορεί να ψύξει 1,0 L φιλτραρισμένου νερού σε λιγότερο από μία ώρα (από 25°C σε 8°C). Με ένα πάτημα στην οθόνη, διανείμετε εύκολα αναζωογονητικό, φιλτραρισμένο και παγωμένο νερό.

    Φιλτραρισμένο ζεστό νερό

    Φιλτραρισμένο ζεστό νερό

    Το φρέσκο ζεστό νερό διανέμεται μέσα σε δευτερόλεπτα, στη θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος, 45°, 55°, 85°, 95°C) που σας αρέσει, προσφέροντας το μέγιστο άρωμα στα ροφήματά σας.

    Κανάτες φιλτραρισμένου νερού (2)

    Κανάτες φιλτραρισμένου νερού (2)

    Χάρη στη σχεδίαση της φορητής κανάτας φιλτραρισμένου νερού, θα έχετε πάντα άφθονο καθαρό νερό για να το μεταφέρετε για μαγείρεμα και ροφήματα. Μπορείτε ακόμα και να ψύξετε τη μία κανάτα με φιλτραρισμένο νερό στο ψυγείο για κρύα ροφήματα και να τοποθετήσετε την άλλη κανάτα στη βάση νερού για γέμισμα.

    Η τεχνολογία Aquaporin Inside φιλτράρει το νερό καλύτερα από ποτέ

    Αξιοποιούμε τη δύναμη της φύσης. Η βιομιμητική μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης ενσωματώνει πρωτεΐνες aquaporin ώστε να αναπαράγει τη φυσική διαδικασία φιλτραρίσματος του νερού και φιλτράρει το νερό γρηγορότερα και καλύτερα από ποτέ. Το σύστημα φιλτραρίσματος μπορεί να αφαιρεί αποτελεσματικά 110 είδη επιβλαβών ουσιών μεγέθους έως και 0,0001 μm*, παρέχοντας σε εσάς και την οικογένειά σας καθαρό και φρέσκο νερό.

    5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες

    Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Τσάι, καφές, βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

    Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού

    Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.

    Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν απαιτείται εγκατάσταση

    Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

    Απόδοση φιλτραρίσματος 2.000 L

    Το φίλτρο RO είναι κατάλληλο για το φιλτράρισμα 2.000 λίτρων νερού, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χιλιάδων πλαστικών μπουκαλιών κάθε χρόνο. Έτσι, δεν είναι μόνο καλό για εσάς, αλλά και για το περιβάλλον.

    Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για τον τακτικό καθαρισμό των σωλήνων νερού

    Αφού επιστρέψετε από τις διακοπές σας, απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να ξεπλύνετε τους σωλήνες νερού με καυτό νερό, ώστε να είστε πιο σίγουροι για την υγιεινή του συστήματος.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Απόδοση φιλτραρίσματος

      Μείωση χλωρίου
      Ναι
      Μείωση φυτοφαρμάκων
      Ναι
      Μείωση σκληρότητας νερού
      Ναι
      Μείωση βακτηρίων
      Ναι
      Μείωση VOC
      Ναι
      Μείωση ιών
      Ναι
      Μείωση βαρέων μετάλλων
      Ναι
      Μείωση ολικών διαλυμένων στερεών (TDS)
      Ναι
      Λόγος αποστράγγισης
      75% (3:1)
      Στάδιο φιλτραρίσματος
      5 σταδίων

    • Ισχύουσες συνθήκες

      Διαβαθμισμένη τάση
      220V

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      2000 L
      Ακρίβεια φίλτρου
      έως και 0,0001 μm
      Φίλτρο AQP RO 4 σε 1
      ADD541/90
      Φίλτρο AQP RO All-in-One
      Έως και 12 μήνες
      Μεταφίλτρο ενεργού άνθρακα από κέλυφος καρύδας
      ADD547/90

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ)
      426*211*398  μμ
      Κατάλληλο νερό εισόδου
      Φιλτραρισμένο νερό μέσω RO
      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Οθόνη
      LED
      Κανάτα φιλτραρισμένου νερού
      Ναι
      Χωρητικότητα κανάτας φιλτραρισμένου νερού
      1,2L
      Δοχείο νερού βρύσης
      Χωρητικότητα 5,3 L
      Χώρα προέλευσης
      Κατασκευασμένο στην Κίνα

    • Κύριες παράμετροι

      Ονομαστική ισχύς
      2200  W
      Πίεση νερού εισόδου
      0-0,06 MPa

    • Χώρα προέλευσης

      Σύστημα διανομής φιλτραρίσματος
      Κίνα

    • * Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες. Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.

