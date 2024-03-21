Αναζήτηση όρων

    Water station Βάση νερού

    ADD5962BK/10

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    Καυτό, κρύο, μεταλλικό, ανθρακούχο

    Όλα τα πρακτικά εξαρτήματα για το νερό είναι πλέον διαθέσιμα από τον πάγκο σας. Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση!

    Water station Βάση νερού

    Καυτό, κρύο, μεταλλικό, ανθρακούχο

    Με φίλτρο Micro X-Clean softening+

    • Πάγκος
    • Θερμοκρασίας περιβάλλοντος/ζεστό/παγωμένο/ανθρακούχο
    Ανθρακούχο νερό όποτε θέλετε

    Μοναδική απόλαυση! Απολαύστε φιλτραρισμένο και παγωμένο ανθρακούχο νερό! Ο πρωτοποριακός μοχλός ανθρακοποίησης σάς δίνει τον έλεγχο κατά την ανθρακοποίηση του φρέσκου νερού βρύσης. Συμβατό με τις πιο συνηθισμένες (βιδωτής τοποθέτησης) φιάλες CO2 χωρητικότητας 60 L της Αυστραλίας.

    Παγωμένο (6°C) νερό όποτε θέλετε

    Οι εξαιρετικά αθόρυβοι ανεμιστήρες ψύξης Duo Peltier ψύχουν περισσότερο από ένα λίτρο νερού θερμοκρασίας περιβάλλοντος (25°C) σε θερμοκρασία έως και 6°C σε λιγότερο από μία ώρα.

    Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα

    Το φιλτραρισμένο ζεστό νερό διανέμεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Διατίθενται πολλαπλές θερμοκρασίες: Περιβάλλοντος, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°C.

    Πιο μαλακό και πιο γευστικό νερό

    Τα φίλτρα Micro X-Clean Softening+ της Philips βελτιώνουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού μειώνοντας το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA*. Το φίλτρο Softening+ προσφέρει επίσης 50% μεγαλύτερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων. Απολαύστε καθαρό και γευστικό νερό!

    Η τεχνολογία UV-C LED διατηρεί το κρύο νερό φρέσκο

    Η τεχνολογία UV-C LED ενεργοποιείται κάθε ώρα στο δοχείο κρύου νερού, αναστέλλοντας την ανάπτυξη βακτηρίων στο πρόσφατα φιλτραρισμένο νερό έως και κατά 99,9%**.

    7 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες

    Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από αναζωογονητικά παγωμένο μέχρι καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό, κρύα ροφήματα. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

    Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού

    Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.

    Εύκολη πρόσβαση στο νερό με απλά πατήματα

    Εύκολη πρόσβαση στο νερό με απλά πατήματα.

    Μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει εύκολα στο στυλ του σπιτιού σας

    Η μοντέρνα και κομψή σχεδίαση είναι ιδανική για όσους προτιμούν το στυλ και την απλότητα.

    Κλείδωμα ασφαλείας για αποφυγή εγκαυμάτων

    Το κλείδωμα ασφαλείας ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διανομή ζεστού νερού

    Λειτουργία καθαρισμού κατά την επιστροφή από τις διακοπές

    Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να ξεπλύνετε τους σωλήνες νερού με καυτό νερό, ώστε να είστε πιο σίγουροι για την υγιεινή του συστήματος.

    Χωρίς BPA

    Όλα τα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν περιέχουν BPA.

    • * Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες. Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.
    • ** Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες.

