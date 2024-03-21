ADD5962BK/10
Καυτό, κρύο, μεταλλικό, ανθρακούχο
Όλα τα πρακτικά εξαρτήματα για το νερό είναι πλέον διαθέσιμα από τον πάγκο σας. Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση!Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Μοναδική απόλαυση! Απολαύστε φιλτραρισμένο και παγωμένο ανθρακούχο νερό! Ο πρωτοποριακός μοχλός ανθρακοποίησης σάς δίνει τον έλεγχο κατά την ανθρακοποίηση του φρέσκου νερού βρύσης. Συμβατό με τις πιο συνηθισμένες (βιδωτής τοποθέτησης) φιάλες CO2 χωρητικότητας 60 L της Αυστραλίας.
Οι εξαιρετικά αθόρυβοι ανεμιστήρες ψύξης Duo Peltier ψύχουν περισσότερο από ένα λίτρο νερού θερμοκρασίας περιβάλλοντος (25°C) σε θερμοκρασία έως και 6°C σε λιγότερο από μία ώρα.
Το φιλτραρισμένο ζεστό νερό διανέμεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Διατίθενται πολλαπλές θερμοκρασίες: Περιβάλλοντος, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°C.
Τα φίλτρα Micro X-Clean Softening+ της Philips βελτιώνουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού μειώνοντας το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA*. Το φίλτρο Softening+ προσφέρει επίσης 50% μεγαλύτερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων. Απολαύστε καθαρό και γευστικό νερό!
Η τεχνολογία UV-C LED ενεργοποιείται κάθε ώρα στο δοχείο κρύου νερού, αναστέλλοντας την ανάπτυξη βακτηρίων στο πρόσφατα φιλτραρισμένο νερό έως και κατά 99,9%**.
Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από αναζωογονητικά παγωμένο μέχρι καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό, κρύα ροφήματα. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.
Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.
Εύκολη πρόσβαση στο νερό με απλά πατήματα.
Η μοντέρνα και κομψή σχεδίαση είναι ιδανική για όσους προτιμούν το στυλ και την απλότητα.
Το κλείδωμα ασφαλείας ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διανομή ζεστού νερού
Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να ξεπλύνετε τους σωλήνες νερού με καυτό νερό, ώστε να είστε πιο σίγουροι για την υγιεινή του συστήματος.
Όλα τα μέρη που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν περιέχουν BPA.
