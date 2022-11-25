ADD5910M/10
Καθαρό νερό
Η υψηλή απόδοση συναντά την εξαιρετική άνεση. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε καθαρό νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλαπλές ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης θέρμανσης σάς προσφέρει ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα, στην ακριβή θερμοκρασία που θέλετε, αναδεικνύοντας το μέγιστο άρωμα των ροφημάτων σας.
Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή. Μπορείτε πάντα να βρίσκετε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τα αγαπημένα σας φλιτζάνια ή ακόμα και κανάτες και κατσαρόλες.
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.*
Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο του σπιτιού και του γραφείου. Με το μεγάλο δοχείο νερού 2,2 λίτρων, χρειάζονται λιγότερα γεμίσματα για να διατηρείστε εύκολα ενυδατωμένοι. Το αποσπώμενο δοχείο νερού εξασφαλίζει εύκολο γέμισμα και καθάρισμα.
Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.
Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.
Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Τώρα δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά. Η βάση νερού είναι πάντα εκεί, παρέχοντας πεντακάθαρο νερό όποτε θέλετε.
Το νερό ζεσταίνεται ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεστε και ακριβώς στον όγκο που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναβράζετε ή να το διατηρείτε ζεστό. Εξοικονομεί 70% ενέργειας θέρμανσης σε σύγκριση με το thermopot***
