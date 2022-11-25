Αναζήτηση όρων

    Σύστημα διανομής νερού άμεσης θέρμανσης

    ADD5910M/10

    Η υψηλή απόδοση συναντά την εξαιρετική άνεση. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε καθαρό νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό, σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλαπλές ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή.

    Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και καυτό

    • Άμεση θέρμανση
    • Φιλτράρισμα Micro X-Clean
    • 6 προεπιλεγμένες θερμοκρασίες

    Φρέσκο ζεστό νερό όταν το θέλετε, σε μερικά δευτερόλεπτα

    Η πρωτοποριακή τεχνολογία άμεσης θέρμανσης σάς προσφέρει ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα, στην ακριβή θερμοκρασία που θέλετε, αναδεικνύοντας το μέγιστο άρωμα των ροφημάτων σας.

    6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες

    Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

    Επιλογή από 5 ρυθμίσεις όγκου νερού με το πάτημα της οθόνης

    150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml και συνεχής ροή. Μπορείτε πάντα να βρίσκετε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τα αγαπημένα σας φλιτζάνια ή ακόμα και κανάτες και κατσαρόλες.

    Απολαύστε στο έπακρο το νερό σας

    Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό, καθώς και γευστικά ζεστά ροφήματα. Το φίλτρο Micro X-Clean της Philips μειώνει το χλώριο, τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδυόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA.*

    Μικρό μέγεθος, με μεγάλο δοχείο νερού 2,2 L

    Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο του σπιτιού και του γραφείου. Με το μεγάλο δοχείο νερού 2,2 λίτρων, χρειάζονται λιγότερα γεμίσματα για να διατηρείστε εύκολα ενυδατωμένοι. Το αποσπώμενο δοχείο νερού εξασφαλίζει εύκολο γέμισμα και καθάρισμα.

    Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν απαιτείται εγκατάσταση

    Το σύστημα διανομής θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μόλις συνδέσετε την παροχή ρεύματος και το ενεργοποιήσετε. Δεν χρειάζεται υδραυλική σύνδεση.

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου υπενθυμίζει την έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου

    Η ένδειξη διάρκειας ζωής του φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε το φίλτρο εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση φιλτραρίσματος.

    Περισσότερα από 2.400 πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης εξοικονομούνται ετησίως**

    Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Τώρα δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά. Η βάση νερού είναι πάντα εκεί, παρέχοντας πεντακάθαρο νερό όποτε θέλετε.

    Δεν χρειάζεται να το ξαναβράζετε ή να το διατηρείτε ζεστό, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

    Το νερό ζεσταίνεται ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεστε και ακριβώς στον όγκο που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναβράζετε ή να το διατηρείτε ζεστό. Εξοικονομεί 70% ενέργειας θέρμανσης σε σύγκριση με το thermopot***

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Προδιαγραφές φίλτρου

      Χωρητικότητα φιλτραρίσματος
      100 L
      Ανταλλακτικό φίλτρο
      Οικογένεια φίλτρων Micro X-Clean

    • Συνθήκες νερού εισόδου

      Θερμοκρασία νερού εισόδου
      5-38  ° C
      Ποιότητα νερού εισόδου
      Νερό βρύσης

    • Γενικές προδιαγραφές

      Διαστάσεις προϊόντος
      150*262*300  μμ
      Χωρητικότητα δεξαμενής νερού
      2,2L

    • * Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.
    • **Σε σύγκριση με μπουκάλι νερού 500 ml. Κάθε φίλτρο διαρκεί για 1 μήνα/100 λίτρα.
    • ***Θεωρώντας ότι η καθημερινή κατανάλωση ζεστού νερού είναι 2 L. Μόνο θέρμανση. Δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ισχύος ψύξης.

