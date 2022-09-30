ADD4901WH/10
Μπουρμπουλήθρες παντού!
Πιείτε αναζωογονητικό ανθρακούχο νερό οποιαδήποτε στιγμή, με τη συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού Philips GoZero. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 3 απλά βήματα: γεμίστε, στρίψτε και πατήστε! Διαθέτει κομψή σχεδίαση με μοντέρνα χρώματα, για να δώσει χαρούμενο τόνο στη ζωή σας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Προσαρμόστε τα επίπεδα ανθρακοποίησης με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία ανθρακοποίησης για περισσότερες μαγευτικές μπουρμπουλήθρες!
Μια πιο υγιεινή και φρέσκια επιλογή για αντικατάσταση των ανθρακούχων σακχαρούχων ροφημάτων με σπιτικό, ανθρακούχο νερό.
3 εύκολα βήματα για να φτιάξετε φρέσκο ανθρακούχο νερό στο σπίτι σας: γεμίστε, περιστρέψτε και πιέστε!
Η συσκευή παρασκευής ανθρακούχου νερού δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο, ανθρακούχο νερό παντού και πάντα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί.
Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, η βαλβίδα εκτόνωσης ασφαλείας εκτονώνει αυτόματα την πίεση στο εσωτερικό της φιάλης. Ο χαρακτηριστικός ήχος υποδεικνύει επίσης ότι το ανθρακούχο νερό είναι έτοιμο να το απολαύσετε.
Υλικό χωρίς BPA.
Αρκετά μικρό ώστε να τοποθετείται παντού, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ρυθμίστε το εύκολα όπου κι αν βρίσκεστε.
Μία φιάλη CO2 παράγει έως και 60 λίτρα απολαυστικού ανθρακούχου νερού, αντικαθιστώντας 120 πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης.*
Μοδάτη σχεδίαση με μοντέρνα χρώματα για να φέρετε χαρά στη ζωή σας.
Γενικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές παγουριού
Προδιαγραφές φιάλης
Συμπεριλαμβανόμενα αντικείμενα
