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Μη διαθέσιμο πλέον
AC4117
Υγιεινός αέρας για πάντα.
Το φίλτρο αερίων ζεόλιθου της Philips εγκλωβίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα αερίων και οσμών. Το ενεργό οξυγόνο στο εσωτερικό της συσκευής ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.
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