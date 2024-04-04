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Φίλτρο αερίων ζεόλιθου

Μη διαθέσιμο πλέον

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Φίλτρο αερίων ζεόλιθου

AC4117

Φίλτρο αερίων ζεόλιθου

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Το φίλτρο αερίων ζεόλιθου της Philips εγκλωβίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα αερίων και οσμών. Το ενεργό οξυγόνο στο εσωτερικό της συσκευής ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.

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  • 4 April 2024