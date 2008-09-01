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Μη διαθέσιμο πλέον
AC4108/00
Υγιεινός αέρας για πάντα.
Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.
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