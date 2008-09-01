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  • Standard Product Photo Philips ESP particle filter AC4108
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  • Emotional Benefit Photo Philips ESP particle filter
  • Standard Product Photo Philips ESP particle filter AC4108
  • Front-top-right product photograph Philips ESP particle filter
  • Alternative Product Photograph Philips ESP particle filter
  • Emotional Benefit Photo Philips ESP particle filter

Μη διαθέσιμο πλέον

Φίλτρο σωματιδίων ESP

AC4108/00

Υγιεινός αέρας για πάντα.

Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.

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Υγιεινός αέρας για πάντα.

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής

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Παγιδεύει βακτήρια και ιούς

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Παγιδεύει εξαιρετικά μικρά σωματίδια

Παγιδεύει εξαιρετικά μικρά σωματίδια

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Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.