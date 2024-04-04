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Φίλτρο σωματιδίων ESP
Μη διαθέσιμο πλέον
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AC4108/00
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Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.