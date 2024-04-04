Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.