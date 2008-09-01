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Μη διαθέσιμο πλέον
AC4107
Υγιεινός αέρας για πάντα.
Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.
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