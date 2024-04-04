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Φίλτρο σωματιδίων ESP

Μη διαθέσιμο πλέον

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Φίλτρο σωματιδίων ESP

AC4107

Φίλτρο σωματιδίων ESP

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Το φίλτρο σωματιδίων Philips ESP εγκλωβίζει αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια, βακτήρια και ιούς. Προσφέρει κορυφαία απόδοση, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής φίλτρου έως και 5 χρόνων.

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  • 4 April 2024