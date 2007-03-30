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Μη διαθέσιμο πλέον
AC4052
20 m2
Το εξελιγμένο και πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων αφαιρεί και αποστειρώνει ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια και ένα ευρύ φάσμα αερίων και οσμών. *Το σύστημα φιλτραρίσματος Electro-clean 3 σταδίων αφαιρεί εύκολα τα σωματίδια *Το σύστημα φιλτραρίσματος FreshAir 2 σταδίων απορροφά αποτελεσματικά αέρια και οσμές. *Τέλος, το ενεργό οξυγόνο αποστειρώνει τα παγιδευμένα σωματίδια και αναζωογονεί
Το σύστημα φιλτραρίσματος Electro-clean 3 σταδίων λειτουργεί με τρεις τρόπους. * Πρώτον, το προφίλτρο μπλοκάρει τα μεγαλύτερα σωματίδια, όπως τρίχες, τρίχωμα ζώων και αλλεργιογόνα οικιακής σκόνης. * Δεύτερον, τα πιο μικρά σωματίδια που έχουν περάσει από το προφίλτρο, όπως μικρόβια και ιοί, φορτίζονται από το φορτιστή Corona Field. * Τρίτον, το Ηλεκτροστατικό φίλτρο (ESP) έλκει αυτά τα φορτισμένα σωματίδια στην επιφάνειά του και τα παγιδεύει με ασφάλεια.
Το ενεργό οξυγόνο, το οποίο παράγεται από το φορτιστή Corona Field, αποστειρώνει βλαβερά μικρόβια όπως βακτήρια και ιούς που παγιδεύονται στο φίλτρο ηλεκτροστατικής επιτάχυνσης (ESP). Στη συνέχεια, διαπερνάει το φίλτρο ζεόλιθου όπου οξειδώνει τα παγιδευμένα αέρια, καθιστώντας τα αβλαβή. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το φίλτρο ζεόλιθου ανανεώνεται συνεχώς και η διάρκεια ζωής του μπορεί να επεκταθεί σε πολλά έτη.
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