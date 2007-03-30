Ενεργό οξυγόνο για αποστείρωση ρύπων και ανανέωση φίλτρου

Το ενεργό οξυγόνο, το οποίο παράγεται από το φορτιστή Corona Field, αποστειρώνει βλαβερά μικρόβια όπως βακτήρια και ιούς που παγιδεύονται στο φίλτρο ηλεκτροστατικής επιτάχυνσης (ESP). Στη συνέχεια, διαπερνάει το φίλτρο ζεόλιθου όπου οξειδώνει τα παγιδευμένα αέρια, καθιστώντας τα αβλαβή. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το φίλτρο ζεόλιθου ανανεώνεται συνεχώς και η διάρκεια ζωής του μπορεί να επεκταθεί σε πολλά έτη.