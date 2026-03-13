Ο ιονιστής Philips διατίθεται με το μοναδικό σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων, το οποίο απομακρύνει και αποστειρώνει τις επιβλαβείς ουσίες. Το ενεργό οξυγόνο ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.