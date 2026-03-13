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Μη διαθέσιμο πλέον
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AC4052
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Bedroom air purifier
Ο ιονιστής Philips διατίθεται με το μοναδικό σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων, το οποίο απομακρύνει και αποστειρώνει τις επιβλαβείς ουσίες. Το ενεργό οξυγόνο ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.