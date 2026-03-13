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ιονιστής κρεβατοκάμαρας

Μη διαθέσιμο πλέον

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ιονιστής κρεβατοκάμαρας

AC4052

ιονιστής κρεβατοκάμαρας

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Bedroom air purifier

  • PDF αρχείο, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Ο ιονιστής Philips διατίθεται με το μοναδικό σύστημα καθαρισμού αέρα 6 σταδίων, το οποίο απομακρύνει και αποστειρώνει τις επιβλαβείς ουσίες. Το ενεργό οξυγόνο ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026