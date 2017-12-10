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Μη διαθέσιμο πλέον

7900 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση UHD 4K με Android™

49PUS7909/12

2.6

| (464) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση UHD LED 4K με Android

Το Ultra HD συναντά τη δύναμη του Android, στην τηλεόραση Ultra HD της σειράς Philips 7900. Με την τετραπύρηνη επεξεργασία της, η πλοήγηση στη Smart TV είναι αστραπιαία. Το Ambilight σε συνδυασμό με τη σχεδίαση χωρίς πλαίσιο βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία προβολής.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Ambilight 2 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση UHD LED 4K με Android

  • 123 εκ. (49")

  • Τηλεόραση 4K Ultra HD LED

  • Τετραπύρηνος επεξεργαστής

  • Διπλός δέκτης DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: ανάλυση που δεν έχετε δει ποτέ πριν

4K Ultra HD: ανάλυση που δεν έχετε δει ποτέ πριν

Παρακολουθήστε τηλεόραση όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν μιας συμβατικής τηλεόρασης Full HD. Τα 3840 x 2160 pixel προσφέρουν τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες και κάνουν την τηλεόρασή σας να μοιάζει με παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο.

Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση

Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση

Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη, για να σας προσφέρουν ακόμα πιο συγκλονιστικές, έντονες και καθηλωτικές εμπειρίες.

600Hz PMR Ultra HD, για άψογες κινούμενες εικόνες

600Hz PMR Ultra HD, για άψογες κινούμενες εικόνες

Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την αδρεναλίνη των παιχνιδιών, των γρήγορων αγώνων και των ταινιών δράσης σε μια τηλεόραση Ultra HD. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή η τηλεόραση Philips διαθέτει Perfect Motion Rate Ultra στα 600Hz: για να απολαμβάνετε εικόνες με άψογη κίνηση σε ανάλυση Ultra HD. Γιατί εσείς μπορείτε να κουνιέστε νευρικά στο κάθισμά σας, αλλά οι εικόνες πρέπει να μένουν στη θέση τους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.6

από 5

464

Κριτικές

10/12/2017

Italia

Italia

Perfetto

Possiedo questo televisore da quasi 3 anni sfrutto il 3d con Sky è mi trovo veramente bene. Credo che sia un po’ lento con le app che uso poco niente quindi non posso valutare. L ambi light è fantastico la visione è ottima con bluray Sky netflix ecc ecc

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

23/08/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto caratteristiche eccellenti

Ottimo Design facile da utilizzare alta risoluzione soddisfatto pienamente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 55PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 55PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

10/02/2016

Italia

Italia

Tv incredibile, e i led meravigliosiiiii

Il TV Philips 49PUS7909/12 ha una risoluzione massima 4K quindi una risoluzione elevatissima che i permetterà di vedere Film, video e immagini in un modo incredibile, dispone anche della funzione 3D infatti nella confezione sono presenti anche 4 occhiali per la visualizzazione. I video 2D possono essere anche convertiti in 3D in modo di poter utilizzare questa tecnologia, ma ricordiamoci che si perderà un po’ di qualità non essendo nativo in 3D il film. Il suono non è eccezionale senza integrazione di in un sistema audio ma non possiamo lamentarci tanto. Le impostazioni del suono possono essere cambiate a nostro piacimento giocando un po’ con l’equalizzatore. Il menu nelle impostazioni sono molto semplici e facili da usare. Il telecomando è di alta qualità e anche esso è facile da utilizzare e ha due facciate, una dove ci sono i numeri e le varie funzioni (anche il microfono per utilizzare i comandi vocali), e dall’altra una stupenda tastiera QWERTY divisa in due parti dal vano batterie. Il telecomando può essere utilizzato anche come mouse, viene attivato poggiando il dito sul pulsante OK e scuotendo il telecomando si muove il cursore sulla tv, è impressionante. Questo fantastico smartTv ha sistema operativo Android 4.2.2 e grazie al processore 4core si possono ottenere ottimi risultati di utilizzo, possiamo utilizzare app come Facebook, Youtube e tante altre senza problemi. Il televisore riceve spesso aggiornamenti software che risolvono bug e problemi vari e portano nuove funzioni e migliorie, può essere aggiornato tramite USB scaricando i file dal sito Philips oppure tramite connessione ad internet. ACQUISTA TV PHILIPS 49PUS7909/12 Chi vuole controllare il televisore sul suo telefono cellulare può scaricare l’app “Philips TV remoto” – funziona bene. La TV è molto più di una TV. Registrazione su un disco rigido esterno (non USB) USB è molto facile. Ha delle funzioni davvero interessanti, come la visualizzazione multischermo è possibile fare zapping e vedere nel frattempo se nel canale che stavamo guardando sta iniziando il film o se c’è ancora la pubblicità, poi una cosa davvero fantastica è “Ambilight”, grazie ai LED posizionati dietro la televisione si crea un ambiente colorato e meraviglioso e si può regolare a nostro piacimento o metterlo in automatico e utilizzare i colori primari presenti nella scena in quel momento, molto divertente e migliora l’esperienza visiva. Il televisore ha anche la base per poggiarlo su un mobile, ma può essere tolta facilmente per essere appesa come un quadro. La cornice della tv è in acciaio mentre il resto del corpo in plastica, un po’ pesante anche se è abbastanza sottile. Il logo posto al centro si illumina, ma si può anche regolare la luminosità o spegnerlo. Alcuni si lamentano di blocchi, ma con il nuovo aggiornamento sono stati risolti questi problemi. Giocare all’XBOX e guardare la partita è un piacere.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7900 series 49PUS7909 TV UHD 4K Android™ Ultra Slim

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/TV.

  2. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  3. Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

  4. Οι παροχές της Cloud TV εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

  5. Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

  6. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  7. Η κάμερα για τηλεοράσεις Philips (PTA317) πωλείται ξεχωριστά.

  8. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

  9. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  10. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  11. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  12. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.