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Μη διαθέσιμο πλέον

7000 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση UHD 4K με Android™

43PUS7100/12

2.5

| (414) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android

Η εκπληκτική ταχύτητα του τετραπύρηνου επεξεργαστή συμπληρώνεται μοναδικά από τις λεπτές γραμμές της κομψής σχεδίασης. Η τηλεόραση UHD της σειράς 7100 με Android είναι τόσο γρήγορη όσο φαίνεται. Το κομψό ασημί πλαίσιο, η λεπτή βάση και το Ambilight σας προσφέρουν ακόμα πιο έντονη εμπειρία προβολής.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Ambilight 2 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android

  • 108 εκ. (43")

  • Τηλεόραση 4K Ultra HD LED

  • Τετραπύρηνος, 16GB, επεκτάσιμος

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον. Ο αισθητήρας φωτός και το ειδικό λογισμικό αναλύουν την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, για να απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.

Google Play™: Ανοίγει την πόρτα στη διασκέδαση

Το Google Play™ προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από παιχνίδια με υψηλής ποιότητας για όλες τις ηλικίες. Βελτιστοποιημένα για χρήση στην τηλεόρασή σας, φαίνονται και είναι υπέροχα. Μην αγοράζετε άλλες παιχνιδοκονσόλες που καταλαμβάνουν χώρο χωρίς λόγο. Με ένα χειριστήριο παιχνιδιών USB γενικής χρήσης μπορείτε να περιηγείστε και να παίζετε εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.5

από 5

414

Κριτικές

20/02/2018

Italia

Italia

chiedete l aggiornamento hardware

Vedo che molti di voi che hanno recensito anche nel 2018 sono insoddisfatti della tv (giustamente). Chiamate l'assistenza tecnica che vi fornirà le istruzioni per far cambiare l'hardware interno della TV, nuove schede, nuovo processore, nuova ram, nuove hdmi. Io l'ho fatto 3 mesi fa, adesso mi trovo con HDR,ANDROID 7 e telecomnado nuovo di pacca. La tv va da dio c'è anche amazon adesso, mai più bloccata. Fatelo fatelo fatelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7100 TV UHD 4K ultra sottile Android™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7100 TV UHD 4K ultra sottile Android™

22/06/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimo

salve,premetto che il tv in argomento e di elevata qualità di materiali,ottimo design,di facile impiego,intuitivo e generoso nei pollici,in fin dei conti vale tutto. unica nota negativa e il fatto di avere un sistema operativo android lollipop 5.1 a mezzo servizio non potendo usufruire di tutto il play store con i suoi infiniti applicativi. nel totale lo consiglio vivamente perchè e veramente un portento di smart tv e 3d da favola.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips 7000 series TV UHD 4K ultra sottile Android™ 49PUS7100 TV LED Quad Core DVB-T/T2/C/S/S2 da 123 cm (49'') con risoluzione Ultra HD 4K, 16 GB ed espandibile con Ambilight su 2 lati e Pixel Precise Ultra HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips 7000 series TV UHD 4K ultra sottile Android™ 49PUS7100 TV LED Quad Core DVB-T/T2/C/S/S2 da 123 cm (49'') con risoluzione Ultra HD 4K, 16 GB ed espandibile con Ambilight su 2 lati e Pixel Precise Ultra HD

23/03/2016

Italia

Italia

Spettacolare... ma

Dopo aver aggiornato il sistema operativo a Lollipop il Google Cast ha deciso di smettere di funzionare, non appena cerco di trasmettere qualcosa, riconosce il televisore ma il collegamento non si instaura nemmeno!! Per il resto meraviglioso!! Un po' macchinoso l'utilizzo del browser che non da la possibilità di scaricare qualsiasi tipo di file e l'impossibilità di installare altre app... per via del Play Store bloccato e un po' limitato...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips 7000 series TV UHD 4K ultra sottile Android™ 49PUS7100 TV LED Quad Core DVB-T/T2/C/S/S2 da 123 cm (49'') con risoluzione Ultra HD 4K, 16 GB ed espandibile con Ambilight su 2 lati e Pixel Precise Ultra HD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips 7000 series TV UHD 4K ultra sottile Android™ 49PUS7100 TV LED Quad Core DVB-T/T2/C/S/S2 da 123 cm (49'') con risoluzione Ultra HD 4K, 16 GB ed espandibile con Ambilight su 2 lati e Pixel Precise Ultra HD

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

  2. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  3. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  4. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  5. Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.

  6. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  7. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  8. Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.

  9. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  11. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.