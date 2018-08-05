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Μη διαθέσιμο πλέον
43PUS6401/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android
Η κορυφαία σχεδίαση συναντά τις υψηλές επιδόσεις στη σειρά 6400 της Philips. Με μινιμαλιστικές βάσεις στήριξης, περιεχόμενο Android TV και εικόνες που ζωντανεύουν σε ποιότητα 4K Ultra HD και Pixel Plus Ultra HD, οι δυνατότητες ψυχαγωγίας είναι απεριόριστες.
108 εκ. (43")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 8GB, δυνατότητα επέκτασης
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ζήστε την εμπειρία της ευκρίνειας 4K Ultra HD με το σύστημα Pixel Plus Ultra HD της Philips. Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας παρέχει ομαλές, ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος. Έτσι, θα απολαμβάνετε κάθε φορά εικόνες 4K με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ποιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα μαύρα.
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.
Τα παιχνίδια στο cloud προσφέρουν έναν τεράστιο ηλεκτρονικό κατάλογο παιχνιδιών υψηλής ποιότητας για κάθε ηλικία, διάθεση και επίπεδο παιχνιδιού. Απλώς διαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε στην τηλεόρασή σας!
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3.6
από 5
395
Κριτικές
Mika58
05/08/2018
United Kingdom
Excellent quality on reasonable price
The performance of the television is great. Slight disappointment as the screen broken down, but luckily still under the warranty so Phillips replaced. Just I was hopping as established trader should be more reliable, but however for now working fine after the screen replacement. Hope will to continue to do the job as should be. Over all great TV on very reasonable price.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
SarahDean93
27/11/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
I like the ambilight it has
Very good picture and sound quality I like the ambilight that’s on the back on the television
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 43PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Straighten63
10/10/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent
Lovely television. It was easy to set up. It has a lot of lovely features. Most impressed with it.
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6401 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)