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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας Full HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
108 εκ. (43")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Είτε απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες, ειδήσεις είτε βλέπετε τηλεόραση με φίλους, θα απολαμβάνετε τα πάντα με βέλτιστη αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
4.3
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
natxet
26/02/2018
España
calidad precio, no puede ser mejor
calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Andrea6lg
06/01/2018
España
Si buscáis algo bueno, bonito y barato lo habéis encontrado
Lo compramos en MediaMarkt super barato y me parece de muy buena calidad y además se ve genial. Todos los vídeos que he reproducido en su usb hasta el momento no he tenido problemas de codec ni formatos. El diseño es muy bonito y fino. Y el audio muy potente. La verdad no esperaba tanto por tan poco. Solo le falta el Smart Tv pero por este precio no se puede pedir más. Recomendado 100÷
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Georges71
09/11/2017
France
vraiment content de mon achat
Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.