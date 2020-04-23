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Μη διαθέσιμο πλέον
43PFS5503/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Η ενισχυμένη απλότητα στη μεγάλη οθόνη. Η 5500 της Philips προσφέρει ανάλυση Full HD, καθαρό ήχο και υπέροχη εμπειρία θέασης. Απλώς συνδέστε την και αρχίστε να απολαμβάνετε εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια με ευκολία.
108 εκ. (43")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας με αποτέλεσμα να αποδίδονται ευκρινείς εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε παρακολουθείτε καλωδιακή τηλεόραση είτε από δίσκο, μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ευκρινείς εικόνες με φωτεινότερα λευκά και πιο βαθιά μαύρα.
3.7
από 5
23
Κριτικές
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Πλεονεκτήματα
bel pannello molto leggero
Μειονεκτήματα
nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-16
sCOSSE
21/09/2019
Italia
TV
Ottimo, leggero, affidabile, ho visto un paio di film e un pò di tv e me ne sono innamorato!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.