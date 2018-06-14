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Μη διαθέσιμο πλέον
43PFS4112/12
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας Full HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
108 εκ. (43")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Όταν οι ομάδες μας σχεδιάζουν μια νέα τηλεόραση, λαμβάνουν υπόψη κάθε παράμετρο, από την τεχνολογία μέχρι το σχεδιασμό. Τα νέα πόδια σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν χώρο κάτω από την τηλεόραση, αντί για μια παραδοσιακή βάση, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Το αποτέλεσμα; Μια τηλεόραση που στέκεται με αυτοπεποίθηση γνέφοντας στο μέλλον.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
3.3
από 5
12
Κριτικές
TevredenKlant22
14/06/2018
Nederland
Prima televisie voor een redelijke prijs!
Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Orgplayer
12/12/2017
Deutschland
Sehr guter LED-Fernseher
Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
NANI
05/04/2018
España
Buena relación calidad precio
Buen producto de una imagen excelente. El sonido normal pero al utilizar con la cadena musical se oye fantástico.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 43PFS4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.