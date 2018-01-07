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Μη διαθέσιμο πλέον
40PFT4101/12
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα το χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας Full HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C
Κομψή, πρωτοποριακή, εκλεπτυσμένη, ακριβής: αυτή είναι η λεπτή σχεδίαση που χαρακτηρίζει Philips. Μην σας εκπλήσσει που είναι τόσο λεπτή, αλλά ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακή. Δείτε απλά πόση κομψότητα μπορεί να προσδώσει στο χώρο σας!
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Σκούρες, μυστηριώδεις και απίστευτα ανθεκτικές. Οι βάσεις της Philips σε μαύρο χρώμα ανεβάζουν την τηλεόρασή σας σε άλλο επίπεδο. Η ανθεκτική κατασκευή σε εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση αναδεικνύει την κομψότητα και το στυλ της νέας σας τηλεόρασης. Επιπλέον, με την ισχυρή στερέωσή τους, πραγματικά απορεί κανείς πώς κάτι τόσο μικρό μπορεί να κάνει τόσα πολλά.
3.8
από 5
12
Κριτικές
JL52
07/01/2018
Suomi
Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella
Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Pipa
25/08/2017
Suomi
Hyvät toiminnot
Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV
Theoeu
09/04/2017
Nederland
Super TV
Instellingen binnen 5 minuten op orde. Beeld is uitstekend en het geluid is ruim voldoende. Het is een strak design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.