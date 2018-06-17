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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.
98 εκ. (39")
Τηλεόραση LED
DVB-T/T2/C
Όταν οι ομάδες μας σχεδιάζουν μια νέα τηλεόραση, λαμβάνουν υπόψη κάθε παράμετρο, από την τεχνολογία μέχρι το σχεδιασμό. Τα νέα πόδια σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν χώρο κάτω από την τηλεόραση, αντί για μια παραδοσιακή βάση, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Το αποτέλεσμα; Μια τηλεόραση που στέκεται με αυτοπεποίθηση γνέφοντας στο μέλλον.
Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
3.7
από 5
27
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Australidis
17/06/2018
Ελλάδα
Value for money
Την εχω αρκετο καιρο. Η τηλεόραση σε γενικές γραμμές είναι μια χαρά. Απλά αν έφτιαχνε λίγο το μενού θα ήταν καλύτερα. Και ένα πρόβλημα που έχουν λίγο πολύ αρκετές τηλεοράσεις είναι η αργή εναλλαγή από το ένα κανάλι στο άλλο.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4112 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Pliant NYC
11/03/2024
United Kingdom
Very easy to use. Fantastic picture quality.
Very good value TV, well put together, great picture quality and easy to use.
Πλεονεκτήματα
Good picture, easy to operate.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2022-03-10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4112 Ultra Slim LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2022-03-10
GIORGIO1961
04/01/2018
Italia
-
Peccato che manca la presa SCART sarebbe megli avere la presa SCART
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 39PHT4112 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 39PHT4112 TV LED ultra sottile
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.