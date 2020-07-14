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Μη διαθέσιμο πλέον
32PHT4503/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Η 4500 της Philips θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης σε προσιτή τιμή. Με απλό και κομψό σχεδιασμό, θα ταιριάξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας.
80 εκ. (32")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
3.7
από 5
21
Κριτικές
14/07/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Πλεονεκτήματα
todo
Μειονεκτήματα
nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-14
Dingo71
23/06/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Televisión ultrafina y con buena calidad de imagen
La tv es ultrafina, su calidad de imagen es buena y su precio competente
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-23
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Ημερομηνία χρήσης 2020-02-23
Artur12
05/09/2018
España
La calidad de la imagen y el sonido muy buena
La calidad de imagen y sonido son estupendos, que por supuesto es lo mas importante, cuesta un poco hacerse con el dominio total pero tampoco resulta difícil la puesta a punto, sumamente ligero y super fino, yo lo tengo en la habitación y en la pared desde la cama se ve muy bien. La única pega para mi es que no se enciende por las mañanas, si me hubiese gustado que tu viese la función despertador, para ver el primer telediario de la mañana.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.