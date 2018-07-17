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Μη διαθέσιμο πλέον

4100 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

32PHT4132/12

3.7

| (30) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Κομψό στυλ και μοναδική τιμή. Η τηλεόραση Philips 4100 με Digital Crystal Clear διαθέτει ανάλυση εικόνας HD, υψηλή αντίθεση και καθαρή αναπαραγωγή ήχου. Ζήστε απλές και υπέροχες εμπειρίες ψυχαγωγίας με αυτό το εύχρηστο μοντέλο.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Digital Crystal Clear

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

  • 80 εκ. (32")

  • Τηλεόραση LED

  • DVB-T/T2/C

Λεπτές, κομψές βάσεις μινιμαλιστικού στυλ

Όταν οι ομάδες μας σχεδιάζουν μια νέα τηλεόραση, λαμβάνουν υπόψη κάθε παράμετρο, από την τεχνολογία μέχρι το σχεδιασμό. Τα νέα πόδια σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν χώρο κάτω από την τηλεόραση, αντί για μια παραδοσιακή βάση, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Το αποτέλεσμα; Μια τηλεόραση που στέκεται με αυτοπεποίθηση γνέφοντας στο μέλλον.

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

30

Κριτικές

17/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good value for money

Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.

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Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

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Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

27/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant TV for the money

Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

14/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very light and easy to set up and clear instructions

This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.