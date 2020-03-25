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Μη διαθέσιμο πλέον
Τηλεόραση LED
Στην περίπτωση αυτής της τηλεόρασης LED που έχει σχεδιαστεί για μικρούς χώρους, το μέγεθος δεν παίζει κανένα ρόλο. Η τεχνολογία Pixel Plus HD διατηρεί την εικόνα απόλυτα ευκρινή, ενώ ο ήχος είναι πεντακάθαρος. Δείτε τις αγαπημένες σας σειρές ενώ μαγειρεύετε και παρακολουθήστε ταινίες κάνοντας διάδρομο!
80 εκ. (32")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
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5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Πλεονεκτήματα
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-02-25
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.