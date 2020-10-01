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Μη διαθέσιμο πλέον

4500 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

32PHS4503/12

3.7

| (35) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

Η 4500 της Philips θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης σε προσιτή τιμή. Με απλό και κομψό σχεδιασμό, θα ταιριάξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Pixel Plus HD

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED

  • 80 εκ. (32")

  • Δείκτης απόδοσης εικόνας 200

  • Τηλεόραση LED

  • Pixel Plus HD

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Λεπτές, κομψές βάσεις μινιμαλιστικού στυλ

Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.

Τηλεόραση LED για εικόνες με απίστευτη αντίθεση

Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

35

Κριτικές

01/10/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Πλεονεκτήματα

Qualità video

Μειονεκτήματα

Controllo vocale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Πλεονεκτήματα

tutto benre

Μειονεκτήματα

nulla

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Ημερομηνία χρήσης 2019-09-16

29/07/2019

Italia

Italia

Perfetto

TV leggero, ma di grande potenzialità. Esteticamente fine e con cornice sottile.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.