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Μη διαθέσιμο πλέον
32PHS4503/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Η 4500 της Philips θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης σε προσιτή τιμή. Με απλό και κομψό σχεδιασμό, θα ταιριάξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας.
80 εκ. (32")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
Τηλεόραση LED
Pixel Plus HD
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Η νέα μας βάση σε σχήμα ράβδου έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να αλλάζει το χώρο κάτω από την τηλεόρασή σας, εκεί όπου παραδοσιακά ήταν η βάση, προσφέροντας έτσι μια πιο καθηλωτική εμπειρία προβολής. Μια τηλεόραση στιβαρής κατασκευής και φουτουριστικού στυλ.
Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.
3.7
από 5
35
Κριτικές
Corvo25
01/10/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Πλεονεκτήματα
Qualità video
Μειονεκτήματα
Controllo vocale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2020-04-01
nicocesa
16/09/2020
Italia
tutto funziona egregiamente
tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più
Πλεονεκτήματα
tutto benre
Μειονεκτήματα
nulla
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Ημερομηνία χρήσης 2019-09-16
WalterS68
29/07/2019
Italia
Perfetto
TV leggero, ma di grande potenzialità. Esteticamente fine e con cornice sottile.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.