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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτή τηλεόραση LED
Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4200 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB-T/C
Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.
Μια τηλεόραση με μοντέρνες, εκλεπτυσμένες γραμμές αξίζει μια βάση που την υψώνει πάνω από τα συνηθισμένα. Γι' αυτόν το λόγο οι σχεδιαστές των τηλεοράσεων Philips δημιούργησαν αυτήν τη μοναδική ανοιχτή βάση που ταιριάζει όμορφα με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.
4.3
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Barratt95
29/03/2016
United Kingdom
Brilliant TV Overall
Fantastic purchase for me personally, really good picture and sound quality and easy to use and great menu layout and design. One problem being that word documents that are filed on a USB stick are unable to be viewed but pushing this to aside it is a brilliant product and would highly recommend it!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
silverfox88
07/10/2015
United Kingdom
Trust Philps
I bought this TV to replace my 18 month old Samsung which had a switching problem and expensive to repair. I was concerned it was only HD ready as opposed to full DH but the picture quality is extremely good. I am really pleased with the product and would recommend it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Slim LED TV
dcacrtuvzop1492
09/06/2016
France
Επαληθευμένος αγοραστής
trés bon materiel et une belle images
je suis content de ce téléviseur dommage que vous ne donnez pas de livre pour pouvoir voir tout les réglages a faire car si je doit imprimer toutes les pages sa me couterais trop chers dommage mais je suis content de ce televiseur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Téléviseur LED plat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHH4200 Téléviseur LED plat
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.