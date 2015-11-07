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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFH6500/88
Λεπτή τηλεόραση LED Full HD με Android
Η τηλεόραση FHD της σειράς 6500 έχει υπέροχη εμφάνιση και τη δύναμη του Android. Το σύστημα Pixel Precise HD προσφέρει υπέροχες εικόνες, ενώ το Ambilight, η μοντέρνα σχεδίαση και τα αυθεντικά υλικά απογειώνουν την εμπειρία προβολής.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης
DVB-T/C
Το Pixel Precise HD βελτιώνει την ποιότητα εικόνας για να σας παρέχει ευκρινείς εικόνες με υπέροχη αντίθεση, βάθος και λεπτομέρεια. Με βαθιά μαύρα, φωτεινά λευκά και ρεαλιστικές αποχρώσεις επιδερμίδας, τα χρώματα είναι τόσο ζωντανά και φυσικά που θα νομίζετε ότι ζείτε τη σκηνή.
Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας. Το εκπληκτικά εύχρηστο τηλεχειριστήριό μας διαθέτει όλα τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά όπως πλήκτρα δρομέα, έλεγχο έντασης ήχου και κουμπιά συντομεύσεων. Στην άλλη πλευρά του θα βρείτε ένα πλήρες πληκτρολόγιο, που σας δίνει τη δυνατότητα για εισάγετε κείμενο εύκολα ανά πάσα στιγμή.
Με το σύστημα Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να κάνετε περιήγηση, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά. Το ρομπότ Android απελευθερώνει την ισχύ του διπύρηνου επεξεργαστή, για να κάνετε ό,τι θέλετε γρήγορα και απλά.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.1
από 5
7
Κριτικές
DLMB
07/11/2015
France
Επαληθευμένος αγοραστής
beauté, fiabilité,simplicité.
Philips a toujours su créer des produits au design superbe, au concept innovant et c'est la cas pour mon téléviseur. en général la fiabilité va de paire et j'espère que mon appareil sera autant pérenne qu'il est beau. L'intelligence d'avoir associer le système d'exploitation Androïd démontre une entreprise visionnaire. Le téléviseur devient l'extension de nos smartphones et tablettes. L'ambilight règlable ajoute un confort exceptionnel à l'ambiance de vision.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Daniel45
17/07/2016
France
Bonne qualité mais trop complexe avec androide
Manque le mode d'emploie réglage couleur difficile
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Isotopes
11/01/2016
France
Globalement un bon Téléviseur
De belles couleurs, une image très agréable pour une TV d'appoint. Cependant il y a un gros soucis en mode "Ordinateur", l'image devient très "lumineuse", un voile "transparent" apparait et il est impossible de corriger ce défaut en agissant sur les paramètres de ma carte graphique ou par les réglages du téléviseur.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFH6500 Téléviseur LED plat Full HD avec Android™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.