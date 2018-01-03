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  • Energy Label Europe A
    Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Energy Label Europe A
    Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
  • Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Οθόνη LCD με Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Κριτικές
Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα
Αυτή η υπέροχη ευρεία οθόνη με Ultra Wide-Color προσφέρει ολοζώντανες αποχρώσεις, ενώ η κομψή της σχεδίαση χαρίζει μια ανάλαφρη πινελιά σε κάθε χώρο του γραφείου ή του σπιτιού σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

σε κομψό σχεδιασμό

Πανέμορφα, ζωντανά χρώματα

  • E Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία PLS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία PLS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου

Οι οθόνες PLS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες PLS προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

17

Κριτικές

3

03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/03/2016

Italia

Italia

facile

una settimana che utilizzo questo monitor ,facile installazione e bello da vederlo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας

  2. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  3. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  4. Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org

  5. Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.

  6. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%