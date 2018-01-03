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Μη διαθέσιμο πλέον
276E7QDSW/00
E Line
68,6 εκ. (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.
Οι οθόνες PLS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες PLS προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν χρωματική ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.
3.9
από 5
17
Κριτικές
cpuprd
03/01/2018
United Kingdom
Excellent picture quality, great response times
I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color
dawten
02/03/2016
Italia
facile
una settimana che utilizzo questo monitor ,facile installazione e bello da vederlo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org
Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα μοντέλα.
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%