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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη 3D LCD, με οπίσθιο φωτισμό LED

273G3DHSW/00

Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη

Τα παιχνίδια 3D στη LED Philips 273G θα σας καθηλώσουν. Με τη μεγάλη οθόνη, τα γυαλιά ενεργού κλείστρου 3D και τις πολλές εισόδους HDMI, το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη

  • G Line

  • 68,6 εκ. (27")

  • Γυαλιά κλείστρου 3D

Εύκολη ρύθμιση με το λογισμικό Philips SmartControl

Λογισμικό υπολογιστή για λεπτομερή προσαρμογή της απόδοσης και των ρυθμίσεων προβολής. Η Philips προσφέρει στους χρήστες δύο επιλογές για την προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής. Είτε μέσω πλοήγησης στο πολυεπίπεδο μενού προβολής στην οθόνη (OSD) με τη βοήθεια κουμπιών στην ίδια την οθόνη είτε μέσω χρήσης του λογισμικού Philips SmartControl για εύκολη προσαρμογή των διαφόρων ρυθμίσεων προβολής με οικείο προς το χρήστη τρόπο.

Μετατρέψτε τα περιεχόμενα 2D σε 3D, με το ειδικό λογισμικό για τον υπολογιστή

Δείτε με άλλο μάτι την αγαπημένη σας συλλογή από παιχνίδια, ταινίες και βίντεο 2D, με το παρεχόμενο λογισμικό υπολογιστή. Με ένα κλικ του ποντικιού θα τα δείτε να αποκτούν εξαιρετικό βάθος 3D.

Τεχνολογία LED για υπέροχες εικόνες

Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε 3D για πολλή ώρα.

  2. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους κατά την προβολή 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών.

  3. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία 3D και την υγεία σας.

  4. Λάβετε υπόψη ότι το λογισμικό του υπολογιστή (TriDef 3D) για παιχνίδια 3D απαιτεί κάρτα γραφικών AMD/ATI.