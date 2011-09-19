Ζήστε την εμπειρία των παιχνιδιών 3D στη μεγάλη σας οθόνη

Τα παιχνίδια 3D στη LED Philips 273G θα σας καθηλώσουν. Με τη μεγάλη οθόνη, τα γυαλιά ενεργού κλείστρου 3D και τις πολλές εισόδους HDMI, το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό!